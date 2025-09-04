ВЭБ.РФ консолидировал 75% крупнейшего издателя учебников «Просвещение»

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила контроль над 75% крупнейшего в России издателя школьных учебников «Просвещение». Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме, пишет РБК.

«Мы консолидировали сейчас, это совместная была работа администрации президента и правительства, 100% акций компании "Просвещение". У ВЭБа — 75%, у РФПИ — 25%»,— сказал господин Шувалов.

В марте 2025 года госкорпорация, которой прежде принадлежало лишь 25% «Просвещения», увеличила свою долю в издательстве за счет выкупа 25% бизнеса, ранее принадлежавших «Сберу». Об этом сообщали «Ведомости».

В августе 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска «Просвещения» к ФАС, которая ранее обязала издательство перечислить в бюджет «незаконно полученный доход» в размере 2,3 млрд руб. После проверки издательства ФАС пришла к выводу, что «Просвещение» оказалось доминирующим участником на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии и «установило на них монопольно высокие цены».