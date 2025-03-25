ВЭБ вернулся с отчетом

ВЭБ.РФ представил финансовую отчетность по МСФО по итогам 2024 года — возобновив ее публикацию после почти трехлетней паузы. Гарантийный портфель госкорпорации за прошлый год вырос на 21%, до 1,6 трлн руб., кредитный — на 37%, до 2,9 трлн руб. Речь идет прежде всего о финансировании проектов достижения технологического суверенитета РФ, а также об инициативах по части развития инфраструктуры, промышленности и городской экономики. Сообщено также, что ВЭБ завершил 2024 год с прибылью в 75,8 млрд руб.— это на 45% больше, чем было в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВЭБ.РФ возобновил публикацию обобщенной консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО), представив в ней итоги 2024 года. Последний раз такая отчетность представлялась в июле 2022-го (с финансовыми результатами за 2021-й). После этого госкорпорация сообщала лишь об отдельных своих показателях. Как пояснил вчера первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко, пауза была связана с «с необходимостью адаптироваться к регуляторным особенностям окружающей среды».

Согласно опубликованным данным, активы группы ВЭБ.РФ в 2024 году выросли на 25%, до 5,7 трлн руб. Гарантийный портфель увеличился на 21%, достигнув 1,6 трлн руб., а кредитный — на 36,7%, до 2,9 трлн руб. Объем выдачи кредитов и новых гарантий в 2024 году составил порядка 2 трлн руб.

Как отметил Алексей Мирошниченко, в большей степени рост портфеля был обусловлен продолжением финансирования инвестпроектов, которые были подписаны в предыдущие годы. По его словам, основу портфеля составляют долгосрочные проекты, которые после подписания «в течение трех-четырех лет строятся и наращивают объем кредитной задолженности». Но были и новые инициативы, в том числе — в рамках «Фабрики проектного финансирования» (механизм финансирования крупных проектов за счет привлекаемых ВЭБ.РФ синдицированных кредитов с льготной ставкой, которая фиксируется на срок реализации проекта), выдачи кредитов совместно с коммерческими банками, а также самостоятельного кредитования ВЭБ.РФ. В основном финансирование идет на инфраструктурные проекты, на проекты технологического суверенитета, а также в сферах промышленности и городской экономики. Ранее сообщалось, что в 2024 году были подписаны договоры по 11 новым проектам в рамках «Фабрики» общей стоимостью 2 трлн руб.

Как сообщал глава ВЭБа Игорь Шувалов, за четыре года группа поддержала проекты и сделки на 24,4 трлн руб. (при плане в 17 трлн руб.), из которых прямая поддержка составила 8,6 трлн руб. Согласно новой стратегии развития до 2030 года, ВЭБ в партнерстве с государством и бизнесом за шесть лет должен поддержать инициативы на сумму более 30 трлн руб.— приоритетными направлениями поддержки станут крупные инвестпроекты, опорные населенные пункты и геостратегические территории, техсуверенитет, экспорт и предпринимательство в целом (см. “Ъ” от 12 марта).

Напомним, одной из задач ВЭБа является обеспечение собственной безубыточности и возвратности выданных средств. Госкорпорация в 2016–2017 годах пережила санацию и в 2020-м вышла из убытков. В 2024 году получена прибыль в 75,8 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2023-м. Рост прибыли, по словам Алексея Мирошниченко, связан с тем, что в 2023 году «фиксировались определенные влияния турбулентности на рынке», в то время как в 2024 году она была уже минимальной, а некоторые активы, «которые теряли свою стоимость в предыдущие годы, обратно вырастали в цене».

Капитал группы ВЭБ на фоне роста прибыли, получения субсидии из бюджета и переоценки ценных бумаг за 2024 год вырос на 19%, до 977,7 млрд руб.— коэффициент достаточности капитала составил 14,8% при минимально допустимом значении в 10%. По словам Алексея Мирошниченко, такой уровень и меры поддержки обеспечивают возможность ВЭБ.РФ выполнять функции института развития и участвовать в программах, «имеющих общегосударственное значение для экономики».

Евгения Крючкова