ФРП выводят на рынок

В ВЭБ.РФ “Ъ” пояснили, что интеграция с ФРП позволит госкорпорации увеличить капитал для финансирования новых крупных проектов в промышленности. Их общий объем может составить 1,2 трлн руб. «На 1 руб. капитала ФРП мы сможем привлечь 9–10 руб. рыночного финансирования»,— пояснили в госкорпорации. Там уточнили, что докапитализацию ВЭБ.РФ получит за счет субсидии в виде имущественного взноса РФ, источник которой — средства от возврата выданных льготных кредитов. Эти деньги уйдут в бюджет, а потом в виде субсидий ВЭБу пойдут на оплату паев ЗПИФа — имущество фонда будет использовано для финансовой поддержки промышленных предприятий. Речь идет о 96,9 млрд руб. в 2027 году, 123,7 млрд руб.— в 2028-м, 106,2 млрд руб.— в 2029-м и 125,3 млрд руб.— за пределами этого планового периода.