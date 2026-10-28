ФРП выводят на рынок
Фонд развития промышленности будет интегрирован с ВЭБ.РФ
Фонд развития промышленности (ФРП) будет преобразован в закрытый паевой инвестиционный фонд и интегрирован с ВЭБ.РФ. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму. Реорганизация работающего с 2014 года фонда позволит ему привлекать частные средства. ВЭБ же получит докапитализацию за счет субсидии в виде имущественного взноса РФ. Благодаря такой интеграции, пояснили “Ъ” в ВЭБе, госкорпорация сможет профинансировать новые проекты в промышленности на общую сумму 1,2 трлн руб. Обещано, что условия выдачи льготных займов для предприятий не ухудшатся.
Подготовленный Минэкономразвития законопроект предлагает реорганизовать управление Фондом развития промышленности для расширения финансовой поддержки значимых для государства производителей.
Фонд сформирован в 2014 году по инициативе Минпромторга на базе Российского фонда технологического развития, организационно-правовую форму которого — федеральное государственное автономное учреждение — он сохранил до сих пор. По поручению Минпромторга фонд курирует госкорпорация ВЭБ.РФ. ФРП выдает промышленным предприятиям льготные займы на реализацию проектов под 3% и 5% годовых на срок до семи лет. Размер займа варьируется от 5 млн руб. до 2 млрд руб. По данным Минэкономразвития, за время работы фонда при его поддержке 1255 предприятий были созданы «с нуля» или увеличили выпуск по критически важным направлениям.
Теперь же, согласно проекту, ФРП будет преобразован в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). ВЭБ.РФ учредит «Управляющую компанию (УК) ФРП», на которую будет возложено доверительное управление имуществом ЗПИФа. 100% акций этой УК будут переданы государству как единственному акционеру. Управлять УК будут гендиректор и наблюдательный совет, в который войдут от пяти до одиннадцати членов (они смогут сохранить за собой должности на госслужбе).
Необходимость изменений в пояснительной записке к проекту объясняется тем, что действующая организационно-правовая форма ФРП не позволяет в полной мере оказывать поддержку промышленности за счет привлечения частных инвестиций. ВЭБ же может привлекать средства на рыночных условиях, например за счет выпуска облигаций.
В ВЭБ.РФ “Ъ” пояснили, что интеграция с ФРП позволит госкорпорации увеличить капитал для финансирования новых крупных проектов в промышленности. Их общий объем может составить 1,2 трлн руб. «На 1 руб. капитала ФРП мы сможем привлечь 9–10 руб. рыночного финансирования»,— пояснили в госкорпорации. Там уточнили, что докапитализацию ВЭБ.РФ получит за счет субсидии в виде имущественного взноса РФ, источник которой — средства от возврата выданных льготных кредитов. Эти деньги уйдут в бюджет, а потом в виде субсидий ВЭБу пойдут на оплату паев ЗПИФа — имущество фонда будет использовано для финансовой поддержки промышленных предприятий. Речь идет о 96,9 млрд руб. в 2027 году, 123,7 млрд руб.— в 2028-м, 106,2 млрд руб.— в 2029-м и 125,3 млрд руб.— за пределами этого планового периода.
Механизм выдачи займов фонда, как и условия, на которых они предоставляются, останутся прежними. В ВЭБ.РФ подчеркивают, что ФРП сохранит самостоятельность в предоставлении льготных займов. В Минэкономики добавляют: новая организационная модель «обеспечит гибкий формат управления», поскольку ФРП сохранит функции по отбору и мониторингу проектов, а доступ к инструментам ВЭБ.РФ обеспечит сохранность средств и финансирование программ поддержки.
«Речь идет о глубокой финансовой трансформации ФРП через его интеграцию в контур государственной корпорации развития ВЭБ.РФ»,— сказал “Ъ” член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин. По его словам, текущие объемы поддержки через ФРП, несмотря на их высокую востребованность, объективно ограничены его организационно-правовой формой. Предложенное же увеличит норматив достаточности капитала ВЭБа без прямой нагрузки на бюджет, поскольку статус ЗПИФа позволит привлекать соинвесторов на рыночных условиях. «Это критически важно для проектов стоимостью в десятки и сотни миллиардов рублей»,— отмечает Алексей Кучмин.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 2