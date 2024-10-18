Сто миллиардов для «Фабрики»

В условиях высокой ключевой ставки правительство вновь расширяет лимиты «Фабрики проектного финансирования» — участие ВЭБ.РФ в льготных синдицированных кредитах для крупных проектов в приоритетных отраслях увеличено на 100 млрд руб., до 600 млрд руб. Вместе с доступным оставшимся лимитом это позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство приняло постановление об увеличении участия ВЭБ.РФ в «Фабрике проектного финансирования» (механизм поддержки крупных инвестпроектов в приоритетных отраслях). Как пояснил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, с помощью этой программы решается проблема недостаточности капитала участников проектов и «возводятся крупные объекты газохимической промышленности, магистральной инфраструктуры, металлургии и других сфер».

Речь идет о синдицированных кредитах ВЭБ.РФ и банков для финансирования проектов стоимостью от 3 млрд руб. и сроком окупаемости до 30 лет. В нынешних условиях механизм снижает риски, возникающие из-за высокой ключевой ставки (сейчас — 19%). Кредиты выдаются под льготный процент, который рассчитывается в зависимости от размера этой ставки — с гарантией неизменности условий на протяжении всей реализации проекта. Как поясняет первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, в случае роста ключевой ставки заемщику компенсируется часть уплаченных им процентов — в 2024 году по проектам «фабрики» будет выплачена субсидия на сумму до 66 млрд руб. Сейчас реализуются 39 проектов на 4 трлн руб., по договорам синдицированного кредита выдано 915 млрд руб., на рассмотрении находятся еще более 45 проектов.

Из принятого постановления следует, что размер участия ВЭБ.РФ в синдицированных займах увеличивается с 500 млрд до 600 млрд руб.

По оценкам председателя ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, увеличение программы «вместе с доступным оставшимся лимитом позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования» и реализовать проекты на сумму до 6 трлн руб.

Отметим, это не первое расширение механизма — ранее правительство уже увеличивало лимиты участия ВЭБа в рамках программы, а также принимало регуляторные послабления. Так, до конца 2024 года действует норма о пониженной доле софинансирования проектов за счет собственных средств — 15% вместо 20%. Также предусмотрена возможность снижения этой доли до 10% за счет участия фондов акционерного капитала (см. “Ъ” от 23 мая 2023 года). Кроме того, из-за закрытия возможности привлечения средств на внешних рынках заемщикам в рамках «фабрики» было разрешено выпускать облигации для привлечения дополнительного финансирования (см. “Ъ” от 30 марта).

В РСПП “Ъ” сообщили, что считают решение правительства «важным для бизнеса, учитывая рост интереса со стороны компаний к этому инструменту». Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что «решение, очевидно, учитывает существующий спрос на структурные инвестиции и призвано поддержать активность ВЭБа в предоставлении финансирования инвестпроектов в приоритетных секторах». Руководитель Центра ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии Антонина Левашенко поясняет, что из-за роста ключевой ставки сильно выросла стоимость коммерческих займов, что делает их менее доступными для бизнеса, особенно для долгосрочных и капиталоемких проектов. Принятое постановление, говорит она,— позитивный шаг с точки зрения распределения рисков между частным инвестором и ВЭБом как институтом развития.

Евгения Крючкова