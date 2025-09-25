Целая книга про бонда

После четырехлетнего перерыва валютные облигации предложил рынку ВЭБ, причем сразу на пять лет. За счет высокого спроса он смог вдвое увеличить объем размещения, до $600 млн, а также заметно снизить стоимость заимствования. Вместе с тем доходность по долговым бумагам финансовых организаций традиционно остается выше, чем по бумагам компаний реального сектора. К тому же решение ЦБ по ключевой ставке привело к росту доходностей в том числе на валютном рынке.

24 сентября ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на пятилетние облигации объемом $600 млн, рассказали “Ъ” участники рынка. За счет высокого спроса объем размещения оказался вдвое выше первоначального ориентира в $300 млн. Одновременно ставка ежемесячного купона была снижена с 7,5% до 7,15% годовых. В последний раз эмитент размещал валютные облигации в июле 2021 года, тогда инвесторам также был предложен пятилетний выпуск объемом $550 млн, а купон был более чем вдвое ниже (3,38% годовых).

Выход эмитента на рынок публичного долга с валютными бумагами продиктован необходимостью погасить выпуск еврооблигаций объемом $1 млрд, размещенных еще в 2010 году. В числе дополнительных причин для размещения валютного выпуска заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский назвал диверсификацию источников фондирования, сбалансированное управление активами и пассивами, а также расширение базы инвесторов за счет розничного сегмента, в том числе состоятельных инвесторов. Например, при размещении в августе—сентябре этого года валютных облигаций таких эмитентов, как «Норильский никель», НОВАТЭК, «СИБУР Холдинг», количество сделок составляло 9–36 тыс., а средний размер сделки составлял десятки тысяч долларов.

В целом в этом году на фоне высоких ставок по рублевым инструментам корпоративные заемщики активно размещают валютные облигации, ставки по которым значительно ниже. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, с начала года было размещено пять десятков выпусков, в том числе 27 долларовых (на $13,1 млрд), 22 юаневых (на 50,1 млрд CNY) и один выпуск в евро (на €350 млн). В основном облигации в валюте размещают экспортеры, так как это позволяет им не только снизить стоимость заимствований, но дает возможность натурального хеджа валютной выручки.

Вместе с тем в августе — начале сентября размещения долларовых облигаций на срок 4–5 лет проходили по более низкой ставке. Так, по облигациям СИБУРа ставка купона была установлена в размере 6,65% годовых, по облигациям «Норильского никеля» — 6,4% годовых. Как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, ВЭБ исторически торговался с более широкими кредитными спредами к качественным корпоративным заемщикам. «Традиционно банковские облигации рассматриваются инвесторами как более рискованные по сравнению с бумагами эмитентов из реального сектора, отсюда и запрашиваемая премия к выпускам первого эшелона»,— отмечает руководитель отдела управления облигациями УК «Первая» Антон Пустовойтов.

Вдобавок в последние дни ситуация на долговом рынке заметно ухудшилась на фоне решения Банка России снизить ставку не на 2 процентных пункта (п. п.), как ждал рынок, а на 1 п. п., до 17%. В результате выросли ставки не только в рублевом, но и в валютном сегменте. Доходность по облигациям СИБУРа и «Норильского никеля», размещенным в начале месяца, достигла 6,9% и 6,8% годовых. Против инвесторов сыграла и динамика курса доллара, который после взлета в начале месяца до 86 руб./$ уже вторую неделю остается ниже уровня 84 руб./$. «Многие инвесторы покупали валютные облигации на идее заработать на ослаблении рубля. Некоторые из них решили зафиксировать рублевую прибыль, особенно на фоне опасений, что дальнейший потенциал ослабления рубля ограничен»,— считает Антон Пустовойтов.

При этом участники рынка не исключают сужения спреда по доходности новых бумаг ВЭБа к выпускам качественных эмитентов после начала вторичных торгов. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Артема Привалова, их доходность быть немногим выше, чем у выпусков ГТЛК. В зависимости от срочности валютные долговые бумаги лизинговой компании торгуются в диапазоне 6,7–7% годовых. «Если смотреть от текущих доходностей, это 6,9–7,1% годовых по выпуску ВЭБа»,— оценивает он.

Несмотря на рост ставок, сегмент валютных облигаций останется востребован эмитентами. При этом управляющие отмечают насыщение рынка, а значит, новые выпуски будет размещать сложнее. По мнению гендиректора «Арикапитала» Алексея Третьякова, спрос сильно будет зависеть не столько от ключевой ставки, сколько от динамики курса рубля. «В случае дальнейшей девальвации рубля к "справедливым" значениям 90–95 руб./$ спрос на валютные облигации будет сокращаться, так как при стабильных курсах рублевые ставки остаются более привлекательными»,— отмечает господин Третьяков.

Виталий Гайдаев