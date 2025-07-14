Доходность расширенного портфеля под управлением ВЭБ.РФ составила 18,43% годовых

По итогам первого полугодия доходность по расширенному портфелю пенсионных накоплений граждан, находящихся под управлением ВЭБ.РФ, составила 18,43% годовых. Доходность портфеля госбумаг составила 17,69% годовых. Это следует из данных, опубликованных государственной управляющей компанией. За прошедшие 12 месяцев доходность расширенного портфеля составила 15,26%, портфеля госбумаг — 14,61%.

«Уверенные результаты полугодия были сформированы поступлением купонных и процентных платежей»,— отметил управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов.

ВЭБ является одним из крупнейших инвесторов в государственные ценные бумаги и облигации крупнейших российских компаний. При этом объем расширенного портфеля по итогам первого полугодия достиг 2,56 трлн руб., из которых 900 млрд руб. пришлось на ОФЗ, 1,05 трлн руб.— на корпоративные облигации. При этом более 526 млрд руб. приходилось на депозиты в коммерческих банках. Объем портфеля госбумаг превысил 51 млрд руб.

Отдел финансов