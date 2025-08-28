Чистая прибыль ВЭБа за полугодие выросла на 40%

Чистая прибыль ВЭБ.РФ по МСФО выросла в первом полугодии до 60 млрд руб. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности крупнейшего государственного института развития. Операционные доходы ВЭБа увеличились с 73 млрд руб. годом ранее до 93 млрд руб. в 2025-м.

В марте госкорпорация представила финансовую отчетность по итогам 2024 года, возобновив ее публикацию после почти трехлетней паузы Чистая прибыль ВЭБ.РФ составила 75 млрд руб., что на 45% больше, чем было в 2023 году. Как пояснил первый заместитель председателя Алексей Мирошниченко, длительная пауза в публикации финансовой отчетности связана с необходимостью адаптироваться к «новым регуляторным особенностям окружающей среды».