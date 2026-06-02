ВЭБ.РФ купит акции ГТЛК

ВЭБ.РФ на прошлой неделе подписал договор о покупке акций ГТЛК. Об этом сообщил глава компании Игорь Шувалов на заседании комитета Совета федерации по экономполитике.

Сколько акций было выкуплено, господин Шувалов не уточнил. «К нам, в нашу группу развития, в этой части теперь уже присоединилась компания ГТЛК»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Как утверждает Игорь Шувалов, ГТЛК будет переживать сложный период из-за того, что вместе с традиционными видами транспорта необходимо учиться обеспечивать промышленный лизинг сложного технологического современного оборудования.

По данным системы «БИР-Аналитик», на 1 июля 2025 года акционерами ГТЛК числились Минфин (32,07%) и Минтранс (67,92%), уточняет «РИА Новости».

ГТЛК занимает лизингом и арендой транспорта, включая воздушный, водный, железнодорожный и автомобильный, для российских предприятий. Компания участвует в реализации четырех нацпроектов. Парк ГТЛК превышает 150 тыс. единиц, среди них — автобусы, троллейбусы, трамваи, вагоны, воздушные и водные суда, беспилотники.