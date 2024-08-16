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Коммерсантъ FM
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В набсовет ВЭБ.РФ вместо Белоусова вошел Новак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому вице-премьер Александр Новак сменит Андрея Белоусова на месте члена наблюдательного совета госкорпорации развития ВЭБ.РФ. С мая господин Белоусов занимает пост министра обороны России.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВЭБ.РФ — национальный институт развития, который обеспечивает финансирование инвестиционных проектов национального значения. Пост председателя ВЭБ.РФ с 2018 года занимает Игорь Шувалов.

Наблюдательный совет — высший орган управления ВЭБ.РФ. Его возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. В состав набсовета также входят первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Подробнее о деятельности ВЭБ.РФ — в материале «Ъ» «ЖКХ профинансируют вдолгую».

Милена Костерева

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