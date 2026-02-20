Неудачам подбирают страховку

Актуальной задачей для ВЭБ.РФ глава госкорпорации Игорь Шувалов назвал поиск механизмов кредитования проектов технологического лидерства. Как отметил он на парламентских слушаниях в Совфеде, группа ВЭБ.РФ научилась неплохо работать с «традиционной» повесткой, но новое направление связано с более высоким риском, поэтому требуется переформатирование моделей работы. У кредитных организаций нет аппетита к выдаче технологическим проектам заемных средств из-за риска возможных дефолтов, пояснил глава ВЭБа. На фоне этого власти пытаются активизировать бизнес инвестировать в науку, перестраивая действующие меры поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на парламентских слушаниях заявил о необходимости найти способы надежного финансирования рискованного технологического поиска

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на парламентских слушаниях заявил о необходимости найти способы надежного финансирования рискованного технологического поиска

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кредитование проектов технологического лидерства — это, напомним, инициативы по переходу РФ на развитие собственных технологий, а не просто производств, они связаны с более высоким риском по сравнению с традиционными инвестпроектами,— требует новых подходов к оценке и распределению рисков. Разработкой таких механизмов сейчас и занят ВЭБ, рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов на парламентских слушаниях 19 февраля. Так, по его словам, повестку, связанную с экспортом, малым и средним бизнесом, крупными индустриальными проектами, городской экономикой, за последние годы в ВЭБе и других организациях «научились делать неплохо», формируя «хороший, надежный кредитный портфель». Обеспечивать же технологическое лидерство оказалось не так просто — из-за опасений в отношении выдачи заемных средств, признал господин Шувалов.

Глава госкорпорации пояснил, что надо предоставлять кредитные ресурсы в условиях, когда нет продукта и неизвестна реакция рынка на итоги проекта. «А все инструменты построены так, что выдать, например, денежные средства из федерального бюджета невозвратные мы знаем как»,— сказал он.

Вопрос в том, как обеспечить финансирование через кредитные механизмы, посчитав риски, и кто эти риски в случае их реализации закроет, отметил Игорь Шувалов.

В случае с институтами развития существует только один источник — федеральный бюджет, а значит, в случае дефолта с них постоянно будут спрашивать, почему его допустили.

«Скорее всего, будем просить Совет федерации и Госдуму о поддержке определенных законодательных инициатив»,— отметил глава ВЭБ.РФ. По его словам, госкорпорация уже обсуждала с Минэкономики поправки к Гражданскому кодексу, регулирующие вопрос о компенсации в случае отказа одной из сторон от договора. Речь идет о так называемом принципе «бери или плати» — бизнес, заключая между собой различные договоры, например подряда или оказания услуг, может предусмотреть определенную денежную выплату в случае отказа заказчика от договора. В частности, такие компенсации могут использоваться в договорах продажи «будущих вещей», то есть тех, которые еще только проектируются (высокотехнологичная продукция с длительным циклом разработки и производства). Предполагается, что изменения сделают договоры более привлекательными для банков — это даст компаниям ликвидность на выполнение заказов (см. “Ъ” от 10 февраля).

Поясним, контекст этого обсуждения — вовлечение в технологические проекты бизнеса и поиск для них финансирования по приемлемой цене. Задача по стимулированию расходов бизнеса на науку стоит перед властями давно, но пропорции стабильны — на бизнес приходится лишь около трети таких затрат. Так, в 2024 году (последние имеющиеся данные), по расчету Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на предпринимательский сектор пришлось лишь 32,2% в структуре внутренних затрат на исследования и разработки, на государство — 65%. Среди предлагаемых мер стимулирования НИОКР — налоговые льготы и, в частности, как отметил на заседании первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, «переосмысление» текущих льготных режимов. Одно из предложений, как писал “Ъ” ранее,— скорректировать действующий механизм сокращения налога на прибыль за счет НИОКР: в нынешнем его виде он непривлекателен для компаний — получить льготу можно лишь после завершения работ. Чтобы преференции имели эффект, Минэкономики предложило разрешить компаниям вычитать траты на НИОКР в текущих периодах без привязки к окончанию работ или их этапов, а за «бонусной» частью обращаться по завершении работ.

Наряду с тезисом об опасности кредитования высокорисковых проектов Игорь Шувалов заявил, что «предприниматели должны больше зарабатывать и понимать, что их будущий заработок зависит от аппетита к риску».

Впрочем, как заметил глава ВЭБа, он все больше сокращается. «Необходимы новые подходы. Необходимо смелее относиться к использованию заемных средств. Для этого предприниматели и кредитные организации должны быть уверены, что невозврат кредита по уважительной причине не будет грозить им уголовным разбирательством»,— сказал он.

Венера Петрова