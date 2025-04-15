ВЭБ.РФ: в России остается 88 тыс. недостроенных объектов

На текущий момент в России официально числится 88 тыс. недостроенных объектов на 5 трлн руб. Об этом рассказал старший управляющий партнер по государственно-частному партнерству ВЭБ.РФ Павел Селезнев на конференции «Строительный суверенитет России: как построить будущее?», организованной ИД «Коммерсантъ».

«О каком суверенитете можно говорить, коллеги? Мы, наверное, строить еще до конца не научились, раз у нас такое количество не введенных (в эксплуатацию.— "Ъ") объектов»,— заявил он. По словам господина Селезнева, причин, которые привели к этой ситуации, множество. В частности, это низкий уровень подготовки градостроительной документации, некачественное выполнение проектно-изыскательных работ и составление проектно-сметной документации.

«У нас все живут своей жизнью: проектировщики берут с полки проект, подгоняют его под необходимые нормативы и дальше руки потирают: мы им деньги заплатили, дальше можно ничего не делать»,— посетовал Павел Селезнев.

Старший управляющий партнер ВЭБ.РФ добавил, что «время ассоциаций закончилось». «Это старый формат взаимодействия участников рынка. Надо создавать проектный офис. Это точка сборки, центр управления проектами, где выстраивается единый бизнес-процесс, от идеи до эксплуатации, и дальше уже мониторятся риски как строительные, так и финансовые. И в целом риски жизненного цикла проекта. Весь мир переходит на эти понятия»,— резюмировал он.