ГЧП-проекты пройдут верификацию

Белый дом принятым постановлением вводит процедуру верификации госкорпорацией ВЭБ.РФ инициатив в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) — процедура коснется проектов стоимостью выше 3 млрд руб. Установлено при этом, что положительное заключение будет обязательным условием дальнейшей реализации ГЧП-проекта только для дотационных регионов. Эксперты полагают, что новшество позволит отсеять неэффективные инициативы, но понять, как оно будет работать, можно будет только на практике.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ ВЭБ.РФ (на фото — председатель госкорпорации Игорь Шувалов) протянет руку участникам крупных ГЧП-проектов для оценки их рисков

Правительство утвердило постановление, регламентирующее механизм оценки ВЭБом инициатив в сфере ГЧП. Идея такой верификации направлена на контроль за распределением между государством и бизнесом рисков, которые в виде новых обязательств бюджетов могут возникать при реализации проектов. Механизм разрабатывался Минэкономики — первые предложения были представлены в начале года (см. “Ъ” от 24 января), а в начале лета доработанный проект документа был внесен в Белый дом (см. “Ъ” от 4 июня).

Главный критерий проектов, на которые будет распространяться новый механизм, остался неизменным и после доработки документа — это стоимость от 3 млрд руб. Отметим, доля таких проектов на рынке ГЧП оценивалась в 10%. После апробации экспертизу ВЭБа планируется распространить на более широкий рынок концессий (см. “Ъ” от 20 июля).

По итогам согласований пересмотрен подход к обязательности заключений ВЭБа — ранее предлагалось сделать экспертизу ГЧП-проектов обязательной только для дотационных регионов. Теперь же все проекты — и федеральные, и региональные — стоимостью от 3 млрд руб. должны будут пройти эту процедуру. Для дотационных регионов заключение при этом останется обязательным (при наличии отрицательного отзыва проект просто не будет реализован), для остальных оно будет носить рекомендательный характер.

Также детализирован механизм обжалования заключения ВЭБ.РФ — сделать это можно будет через межведомственную комиссию, которую создаст Минэкономики. Согласно документу, у регионов будет право дважды обратиться в нее с просьбой согласовать направление доработанного проекта на новую оценку в ВЭБ. Кроме того, пояснили “Ъ” в Минэкономики, ранее предлагалось ввести полугодовой переходный период, в течение которого для дотационных регионов откладывалось вступление в силу норм об обязательном учете заключения ВЭБ.РФ. Исключение положения о переходном периоде, сообщили в ведомстве, было одобрено правительством.

Как отмечает зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, принятое постановление фиксирует статус ВЭБ.РФ как обязательного участника крупных ГЧП-проектов — в любом случае госкорпорация будет получать для анализа все соглашения от 3 млрд руб. По словам господина Корсуна, ключевым результатом для регионов станет «справедливое распределение рисков, упрощение принятия решения и уверенность в реализации инициатив, направленных на повышение качества жизни людей».

Гендиректор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Мария Ярмальчук идею дополнительной оценки обоснованности распределения рисков ГЧП в целом оценивает положительно — это позволит обеспечить более глубокую проработку проектов. Однако, добавляет она, поскольку механизм рассмотрения и согласования ГЧП-проектов усложняется, еще только предстоит оценить, как новые правила будут работать на практике. Порядок, по ее словам, «прописан понятно, но пока есть вопросы, как он впишется в существующие процедуры».

Директор практики инфраструктуры и проектного финансирования компании «ТеДо» Артем Володькин отмечает, что при отсечке в 3 млрд руб. потенциальный перечень проектов, подпадающих под экспертизу, минимален — на этапе апробации такая экспертиза при небольшой выборке «представляется реальной». Существенное же расширение числа инициатив, добавляет он, может создать большую нагрузку как на ВЭБ, так и на межведомственную комиссию.

«Не исключено, что позиция экспертов ВЭБа может расходиться с позицией госорганов в части распределения рисков и приводить к новым виткам переговоров, например об особых обстоятельствах»,— говорит партнер Б1 Александр Чижов. С другой стороны, полагает он, дополнительный взгляд со стороны может снизить количество проектов ГЧП с несбалансированным распределением рисков. Соглашается с этим и директор департамента налогов и права компании ДРТ Юрий Халимовский: хотя подключение ВЭБа к оценке проектов ГЧП потенциально удлиняет процедуру, само по себе участие госкорпорации может быть преимуществом для госорганов. Одобрение проекта на уровне ВЭБ.РФ, поясняет он, прибавит им уверенности, а также сможет отсеять неэффективные и нежизнеспособные проекты.

Евгения Крючкова