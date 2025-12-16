ВЭБ.РФ и Альфа-банк инвестировали более 5 млрд рублей в Трансъевразийскую ВОЛС

ВЭБ.РФ и Альфа-банк в рамках синдицированного кредита направили более 5 млрд руб. на проект создания новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA NEXT, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Проект предусматривает строительство ВОЛС протяженностью около 11,7 тыс. км, которая обеспечит высокоскоростную передачу больших объемов данных на значительные расстояния с минимальными потерями качества. В ВЭБ.РФ подчеркнули, что инициатива соответствует стратегии развития отрасли связи до 2035 года и национальным целям развития. Проект реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования» под кураторством Минэкономразвития. Соглашение о синдицированном кредитовании было подписано этим летом на Петербургском международном экономическом форуме.

Общая стоимость проекта составляет 28,1 млрд руб., он будет реализован в 27 регионах России. Вдоль маршрута предусмотрены ответвления к основным точкам обмена трафиком в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Синдицированный кредит в размере 24,4 млрд рублей предоставляется компании «Атлас», из которых 6,5 млрд руб. приходится на участие ВЭБ.РФ.

В ВЭБ.РФ отметили, что TEA NEXT является крупнейшим инфраструктурным проектом в сфере связи на постсоветском пространстве за последнее время. Его реализация направлена на развитие цифровой инфраструктуры регионов, формирование условий для роста рынка данных и распределенных центров обработки данных, повышение связанности крупнейших городов страны и снижение барьеров для устойчивого доступа к единым цифровым платформам, включая государственные.