Беспроцентный бонд

ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на 3,5 млрд руб. по дебютным облигациям, выпущенным по нормам шариата (сукук). В таком бонде вместо процента заемщик делит с инвестором прибыль от конкретного актива, в данном случае — от проведения подрядных работ. Пока это экспериментальный продукт, хотя и может пользоваться спросом со стороны различных инвесторов. Однако из-за ряда ограничений, в том числе на обращение этих бумаг, активного расширения сегмента участники рынка не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

4 июня ВЭБ закрыл книгу заявок на дебютный выпуск двухлетних облигаций в формате сукук. По данным двух источников “Ъ” на финансовом рынке, объем привлечения составил плановые 3,53 млрд руб. Ориентир расчетной доходности к погашению дебютных выпусков облигаций составил КБД Московской биржи на сроке два года плюс 225 б. п. (около 15,5% годовых). Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и «Сбербанк КИБ», партнер-координатор — банк «Ак Барс», консультант по принципам партнерского финансирования — потребительское общество «Ас Салям».

«Как институт развития, мы заинтересованы в расширении линейки долговых инструментов, позволяющих привлекать новые категории инвесторов»,— отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Сукук — аналог инструментов с фиксированной доходностью, которые выпускаются в соответствии с нормами шариата. Так как в этом случае запрещено одалживать деньги под процент, то инвесторы получают долю от дохода в проекте или роста стоимости базового актива. Первый выпуск таких бумаг на российском рынке провела компания «Сукук-Инвест» в 2017 году. «Это был пилотный заем на 1 млн руб. с коротким сроком обращения — 62 дня, призванный обратить внимание на исламский банкинг»,— отмечает директор по инвестициям УК «Регион Эссет Менеджмент» Игорь Кириллов. В 2024 году «Универсальный блокчейн» выпустил цифровой сукук на 1 млн руб. В мае 2026 года «Иджара-Лизинг» выпустило ЦФА, соответствующий нормам исламского банкинга, на 100 млн руб.

Наиболее распространенным в мире типом сукука является инструмент иджара, гарантирующий инвесторам долю в арендном потоке, отмечает начальник отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов. Бумаги ВЭБа относятся к типу мудараба, который позволяет разделить прибыль между участниками проекта по заранее оговоренной формуле. Регулярность выплат составляет три месяца. «Привлеченные за счет размещения партнерских облигаций средства будут направлены на проект строительства высокотехнологичного производственного комплекса гражданского назначения в отраслях обрабатывающей промышленности»,— заявил господин Вышковский.

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В ходе маркетинга партнерских облигаций эмитент ориентировался в первую очередь на тех инвесторов, чьи инвестиционные решения определялись в том числе их мировоззрением. «Подобные инструменты могут пользоваться спросом в рамках широкого круга верующих мусульман как альтернатива банковскому депозиту, а также привлекать средства инвесторов из дружеских мусульманских стран»,— отмечает аналитик долгового рынка «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко.

Впрочем, на них могут предъявлять спрос и институциональные инвесторы. Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, для портфельных инвесторов ограничений на приобретение таких облигаций нет и интерес определяется предложенной доходностью. Ориентир по расчетной доходности предполагает премию не менее 0,5 п. п. к сопоставимым облигациям финансового сектора и 1–1,5% к собственной кривой облигаций ВЭБа, оценивают аналитики «Ренессанс Капитала». «Для кредитного качества эмитента премия в 1 п. п. довольно заметная, поэтому сам по себе уровень доходности выглядит конкурентным»,— считает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.

ля этого выпуска установлено право эмитента досрочно погасить облигации в дату 6-го или 7-го купона. Как отмечают аналитики, это создает для инвестора реинвестиционный риск.

Кроме того, ликвидность на вторичном рынке может оказаться крайне низкой и отсутствовать вообще. Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, «формально биржевой стакан для торгов будет, однако принципы исламского финансирования запрещают перепродавать обязательства».

В целом участники рынка не ждут быстрого развития нового направления финансирования в России, хотя интерес к нему со стороны отдельных компаний существует. По мнению Арсения Автухова, в ближайшие несколько лет такие выпуски «будут эпизодическими, и не столько для привлечения новых средств, сколько для тестирования новых форматов и инфраструктуры».

Виталий Гайдаев