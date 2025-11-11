Инвестор ушел со склада

Структура ВЭБ.РФ вышла из проекта сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) «Русагромаркет». Подконтрольные ей 5% переданы основному владельцу — совместной структуре Proxima Capital Group и ГК «Ташир». На раннем этапе инвесторы намеревались построить не менее пяти объектов, но реализовать пока удалось лишь один. Возводить ОРЦ дороже, чем обычные склады, а интерес инвесторов к ним ограничен.

ООО НВИ вышло из числа соучредителей ООО «Русагромаркет-холдинг», следует из данных ЕГРЮЛ. Подконтрольные компании 5% перешли ее основному бенефициару — ООО НЛР. НВИ входит в группу ВЭБ.РФ, следует из пояснений к отчетности компании за 2024 год. В госкорпорации от комментариев отказались. Сделка могла быть безденежной. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий поясняет, что сейчас стоимость бизнеса «Русагромаркета» отрицательная.

Владимир Татарчук, партнер Proxima Capital Group, в интервью “Ъ” в сентябре: «Аналога формата, в котором задумывался "Русагромаркет", в России нет».

НЛР — совместная компания Proxima Capital Group (PCG; контролирует 41,5% долей) и ГК «Ташир» (58,5%). Представитель PCG пояснил “Ъ”, что участие в проекте ВЭБ.РФ было обусловлено условиями предоставления финансирования. После того как компания погасила обязательства, доля была продана. В ГК «Ташир» от комментариев воздержались.

«Русагромаркет-холдинг» существует с 2014 года и занимается развитием ОРЦ «Русагромаркет». Выручка компании в 2024 году составила 883 тыс. руб., чистый убыток — 33,8 млн руб. Первоначально компания планировала построить сеть ОРЦ, еще в 2015 году заявив о планах реализации объектов в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Подмосковье, Екатеринбурге и Владивостоке. Инвестиции тогда оценивались в 23 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 декабря 2015 года). Предполагалось, что объекты будут включать современные овощехранилища, мультитемпературные склады, фасовочные линии, фабрики-кухни.

Реализована в итоге была лишь первая очередь в Новосибирске (108 га). В стадии строительства находится центр в Саратове, проектируется — в Ростове-на-Дону.

В PCG обращают внимание на то, что ОРЦ — крайне капиталоемкие объекты, темпы их развития снизились из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. В группе обращают внимание, что в момент запуска проекта рыночная конъюнктура сильно отличалась от нынешней. «Несмотря на корректировку первоначальных планов и приостановку строительства сети, цель пилотного проекта достигнута, объект построен и функционирует»,— уточнил представитель компании.

У ВЭБ.РФ, возможно, был опцион на продажу своей доли и он им воспользовался в связи с тем, что проект не достиг запланированных показателей, не исключает Юрий Левицкий. Он предполагает, что госкорпорация могла принять такое решение после того, как в марте минэкономики Новосибирской области обратилось к структуре «Русагромаркета» с иском на 424,6 млн руб., добиваясь компенсации по оказанным мерам господдержки. Сейчас это дело находится на рассмотрении.

Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев поясняет, что ОРЦ на российском рынке оказались мало востребованы. Торговые сети предпочитают сами строить такие объекты и управлять ими, посредники им не нужны, поясняет он. Как раз наличие собственной логистической инфраструктуры ритейлеров в Новосибирске, по мнению эксперта, снизило здесь интерес к ОРЦ. Хотя такие проекты, по мнению господина Шевелева, могут быть востребованы у импортеров продуктов: для них часто важно консолидировать операции по хранению и сортировке на одной площадке.

Дополнительно сдерживать интерес производителей и импортеров к ОРЦ в ближайшей перспективе может резкое замедление роста потребительской активности. Стремясь экономить, потребители начали оптимизировать траты в том числе на продукты питания (см. “Ъ” от 30 октября).

Александра Мерцалова