ВЭБу обновили программу

ВЭБ.РФ получил от правительства новую Стратегию развития до 2030 года, составленную в соответствии с национальными целями. Госкорпорация сконцентрируется на пяти направлениях — поддержке крупных инвестпроектов, предпринимательства, экспорта, технологического лидерства, а также на развитии опорных населенных пунктов и геостратегических регионов. В партнерстве с банками ВЭБ.РФ поддержит проекты общей стоимостью 30 трлн руб.— по подсчетам ВЭБ.РФ, это обеспечит дополнительные 2% прироста ВВП к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава правительства Михаил Мишустин во вторник, 11 марта, на стратегической сессии утвердил Стратегию развития ВЭБ.РФ до 2030 года с учетом национальных целей развития. За шесть лет в партнерстве с государством и бизнесом госкорпорация поддержит проекты объемом более 30 трлн руб. Всего в стратегии пять приоритетов поддержки — это крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство и суверенитет, поддержка экспорта и предпринимательства в целом. Ожидается, что реализация стратегии обеспечит прирост ВВП в 2% к 2030 году.

Достичь показателей ВЭБ.РФ сможет благодаря проведенной в 2021 году реформе институтов развития: тогда правительство передало в управление ВЭБ.РФ 12 институтов развития, исключив между ними конкуренцию и сконцентрировав их на достижении наццелей. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил на стратегической сессии, что за четыре года стоимость поддержанных группой проектов и сделок составила 24,4 трлн руб. при плане 17 трлн руб., прямая поддержка — 8,6 трлн руб. Большая часть мер — гарантии и поручительства.

Глава Минэкономики Максим Решетников объяснил, что в отношении ВЭБ.РФ установлен гибкий подход к оценке рисков: «Поручительства и гарантии ВЭБа, участие в синдикатах позволяют банкам снизить нагрузку на капитал, изменять риск-веса по кредитам, в которых участвует ВЭБ.РФ, что дает возможность реализовывать большее количество проектов»,— сказал министр. В Минэкономики ждут от ВЭБ.РФ повышения объема доступного финансирования и эффективности инвестиций, создания комбинированных и бесшовных продуктов для бизнеса, увеличения ликвидности активов.

По словам Игоря Шувалова, экосистема институтов развития позволяет поддерживать и обслуживать практически любые проекты — от инициатив школьников и студентов до крупных промышленных предприятий и инфраструктурных мегастроек. Новые и действующие меры поддержки должны привлечь 40 руб. частных инвестиций на каждый государственный рубль, вложенный в крупные инвестпроекты.

Для развития опорных населенных пунктов ВЭБ.РФ планирует запустить программу льготного финансирования инвестпроектов и учитывать индекс качества жизни в городах РФ при их приоритизации. В планах — охватить мерами поддержки 500 городов, 25 млн человек, в фокусе останутся Дальний Восток и Арктика. По линии технологического лидерства предприятия обработки получат 850 млрд руб. на цифровизацию, роботизацию и повышение производительности труда. Группа стимулирует создание технологических холдингов в стратегических отраслях с высоким экспортным потенциалом. В результате должны появиться минимум пять собственных линий разработки высокотехнологичной продукции, семь технологических холдингов и 750 новых производств промышленной продукции — в совокупности они дадут 50 тыс. рабочих мест.

Для развития экспорта госкорпорация сконцентрируется на создании устойчивой системы взаиморасчетов, а также на строительстве транспортно-логистических центров, промышленных парков, портовой инфраструктуры в опорных странах. ВЭБ.РФ планирует потратить 13,3 трлн руб. на экспортные проекты и увеличить долю опорных стран в портфеле поддержки до 85%.

Наконец, на поддержку малых и средних компаний направят более 5 трлн руб., половина денег уйдет предприятиям обработки, городской экономики, IT, высоких технологий и индустрии гостеприимства. Из новых инструментов планируется запуск совместного «зонтичного» поручительства Корпорации МСП и ВЭБ.РФ — специально для компаний МСП, принимающих участие в формировании городской экономики и для поддержки отечественных брендов. Предполагается, что разделение рисков между ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП увеличит доступность заемного финансирования для предпринимателей.

Диана Галиева