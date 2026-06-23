К Михаилу Полубояринову применили санацию

Бывший гендиректор «Аэрофлота» и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при санации Связь-банка и банка «Глобэкс». Ранее в рамках расследования этого дела под домашний арест был отправлен член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор «Аэрофлота» и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Бывший гендиректор «Аэрофлота» и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 60-летний Михаил Полубояринов был задержан после допроса в следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. Туда он был вызван в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), при санации Связь-банка и банка «Глобэкс». Соответствующее уголовное дело столичная полиция возбудила 27 апреля 2026 года. Его первым фигурантом уже на следующий день стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Как и у Михаила Полубояринова, после допроса его статус изменился с подозреваемого на обвиняемого. По ходатайству следователя Тверской суд отправил 47-летнего Артема Довлатова под домашний арест. Не самая строгая мера пресечения ему была избрана якобы из-за сотрудничества со следствием и второстепенной роли в расследуемом деле. Тем не менее защита Артема Довлатова в апелляции попыталась добиться изменения домашнего ареста на запрет определенных действий, но не преуспела в этом. Адвокат обвиняемого Довлатова отказался комментировать суть инкриминируемого его клиенту деяния.

Что же касается Михаила Полубояринова, то, по некоторым данным, он отправлен в СИЗО. Однако в судебной базе информация по данному фигуранту отсутствует.

В Тверском суде столицы “Ъ” ни подтверждать, ни опровергать данные об аресте Михаила Полубояринова не стали.

Стоит отметить, что оба фигуранта ранее успели поработать на руководящих должностях в «Аэрофлоте»: Артем Довлатов — в начале 2000-х в инвестиционном департаменте, а Михаил Полубояринов с 2020 по 2022 год был там гендиректором. Пересеклись пути топ-менеджеров как раз в ВЭБ.РФ. В нем господин Полубояринов работал с 2009 по 2020 год, а господин Довлатов — с 2016 года по настоящее время. По некоторым данным, события 2016 года, связанные с санациями банков, в очередной раз свели бывшего и действующего топ-менеджеров ВЭБ.РФ вместе — на этот раз уже в уголовном деле.

В середине сентября 2008 года Связь-банк не смог исполнить свои обязательства по сделкам репо и оказался в предбанкротном состоянии. Государство приняло решение спасти этот банк — в качестве санатора был выбран ВЭБ, который приобрел 98% Связь-банка за 5 тыс. руб. (см. “Ъ” от 24 сентября 2008 года). Для его санации ВЭБ получил от Банка России депозит в размере $2,5 млрд сроком на один год с возможностью пролонгации по ставке LIBOR + 1% годовых. В то же время ВЭБ дал Связь-банку межбанковский кредит объемом 45 млрд руб. и еще 14 млрд руб. предоставил в качестве погашения его обязательств по сделкам репо.

В середине октября банк «Глобэкс» перестал выдавать вклады гражданам (см. “Ъ” от 15 октября 2008 года) и позже по той же схеме, как и со Связь-банком, был передан на санацию ВЭБу — 100% акций банка было продано за 5 тыс. руб., а санатор получил от ЦБ депозит на $2 млрд (см. “Ъ” от 18 октября 2008 года).

В 2016 году после принятия новой стратегии развития ВЭБ решил продать оба банка, но покупателей на них найти не смог (см. “Ъ” от 27 марта 2019 года). В ноябре 2018 года ВЭБ объединил дочерние кредитные организации на базе Связь-банка, после чего предложил передать его на баланс Промсвязьбанку. Провести эту передачу удалось только в августе 2019 года, после того как ВЭБ докапитализировал Связь-банк на 13 млрд руб. В мае 2020 года Промсвязьбанк завершил поглощение Связь-банка.

Олег Рубникович