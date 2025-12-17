Структура ВЭБ.РФ инвестировала 5 млрд руб. в фонд «Сайберус»

Компания SK Capital, входящая в корпорацию ВЭБ.РФ, инвестировала в фонд развития кибербезопасности Юрия Максимова «Сайберус» 5 млрд руб. Часть привлеченных денег фонда пойдут на поддержку экспорта технологий в дружественные страны.

Представитель Sk Capital сообщил РБК, что привлеченные деньги «Сайберуса» компания направит на развитие компании с помощью M&A (слияния и поглощения) с лидерами рынка в сфере кибербезопасности и IT. По фонд на публичный рынок в течение нескольких лет.

Sk Capital также получила миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале «Сайберуса» в обмен на инвестиции. Доля составила менее 25%.

По словам представителя компании, совершенная сделка — систематизация сотрудничества, которое партнеры вели на протяжении последних нескольких лет. Операционное управление фондом по-прежнему будет принадлежать команде “Сайберуса”. Как утверждает собеседник РБК, эта модель позволит фонду сохранить гибкость и независимость. Sk Capital, в свою очередь, сможет участвовать в развитии фонда и обеспечивать финансовую поддержку.

АО «Сайберус» — российский фонд развития кибербезопасности, основанный в 2021 году бизнесменом Юрием Максимовым. Работа фонда устроена так, что владельцы компаний в области информационной безопасности могут обменять долю в своем активе на долю в «Сайберусе».

Sk Capital — инвестиционная платформа, основанная в 2017 году. Входит в инновационный центр «Сколково», который управляется государственной корпорацией ВЭБ.РФ.