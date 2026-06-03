Шувалов рассказал о планах создания НПФ с участием ВТБ

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил в Совете Федерации, что госкорпорация вместе с кабмином разрабатывают законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором будет принадлежать госкомпаниям. По его словам, пока обсуждается участие ВЭБа и ВТБ (MOEX: VTBR).

«Когда будет принят соответствующий федеральный закон, у группы развития ВЭБ.РФ появится доступ к дополнительной финансовой возможности для того, чтобы оперировать в том числе долгосрочными сбережениями граждан, накоплениями на пенсию. Но инвестировать эти средства в современные технологические проекты», — сказал Игорь Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).

29 мая РБК опубликовал материал со ссылкой на источники, в котором сообщалось, что крупнейшие НПФ «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления», «ВТБ Пенсионный фонд» обсуждают возможность объединения. Пока окончательное решение не принято, но «концептуально идея поддержана» участниками возможной сделки. Предполагается, что доли в едином фонде будут распределены пропорционально. Благодаря такой инициативе, по словам одного из собеседников издания, НПФ смогут создать «инвестиционный ресурс в размере минимум 2 трлн руб».