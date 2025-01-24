Проекты ГЧП отправят на экспертизу

Минэкономики определилось с формой участия ВЭБ.РФ в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Предполагается, что госкорпорация с 1 июля станет своеобразным верификатором их эффективности. Речь идет о региональных и муниципальных проектах с участием публичной стороны от 3 млрд руб. Они должны будут проходить экспертизу ВЭБа. Эксперты отмечают, что механизм выглядит как модель для апробации и может быть расширен в случае успешного запуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства об обязательном участии ВЭБ.РФ в проектах ГЧП. Как отмечают в ведомстве, документ подготовлен совместно с госкорпорацией и Минфином. Напомним, в сентябре президент поручил правительству проработать идею, чтобы контролировать систему распределения рисков ГЧП между государством и бизнесом (см. “Ъ” от 6 сентября).

Как следует из документа, для проектов ГЧП планируется ввести процедуру экспертизы ВЭБ. Региональные госорганы, рассмотрев такой проект, должны будут направить положительное заключение в госкорпорацию, а она проверит его на соответствие требованиям законодательства и методики оценки эффективности проекта ГЧП. Сама методика предполагает, в частности, оценку финансовой эффективности проекта, эффектов от его реализации, а также сравнение расходов на реализацию проекта ГЧП и госконтракта. При этом, сообщает Минэкономики, в методике планируется уточнить порядок учета рисков бюджетных обязательств в проектах ГЧП. Регионы будут «вправе учесть результаты» экспертизы ВЭБа. Проект затрагивает инициативы с участием публичной стороны объемом свыше 3 млрд руб. По данным Минэкономики, есть 213 таких концессий и 6 соглашений о ГЧП (из 4,3 тыс. и 61 соответственно). Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июля.

Как отмечает первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, у ВЭБ.РФ будет «роль верификатора эффективности проектов». С учетом того, что госкорпорация является финансовым партнером «многих значимых проектов ГЧП», ВЭБ может «оценить целесообразность применения механизма, возможность смягчения процентного риска, его разделения между государством и бизнесом в текущей ситуации повышенной ключевой ставки». Зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун отмечает, что это позволит «повысить качество проектов, обязательства по которым ложатся в том числе на региональные бюджеты». По его словам, важным шагом в этом направлении будет обновление методики эффективности проектов: она должна «помогать выявлять проекты, характеристики которых не соответствуют как текущим, так и будущим запросам региона», а также сформировать единые правила оценки проектов ГЧП.

Как отмечает старший юрист направления ГЧП Kept Мария Марцинковская, при росте актуальности партнерств «очевидна» необходимость в более глубокой предпроектной подготовке и оценке рисков, и «этим предопределено привлечение ВЭБа до заключения соглашения». Исполнительный директор АИИК Мария Ярмальчук поддерживает идею. При этом АИИК выступает за то, чтобы в последующем ВЭБ брал какие-то риски и на себя.

По словам старшего директора АКРА Тимура Искандарова, с одной стороны, процедура «выглядит максимально неинвазивной», но необязательность учета оценки ВЭБа «может снизить ее эффективность». Вероятно, полагает он, обязательным это может стать после апробации. Директор практики инфраструктуры и проектного финансирования «ТеДо» Артем Володькин соглашается: порядок похож на апробацию идеи — проекты с отсечкой в 3 млрд руб. занимают «маленькую долю» рынка. «Важно, как будет происходить донастройка методики к июлю — необходимо повысить к ней доверие и определить, как считать риски по проектам»,— говорит он. По словам Тимура Искандарова, для начального этапа планка в 3 млрд руб. «рациональна», поскольку позволит сконцентрироваться на наиболее значимых проектах. Cо временем граница может быть увеличена до 5 млрд руб. По мнению же Марии Ярмальчук, на первом этапе целесообразно введение порога в 10 млрд руб. с последующим снижением после обкатки и доработки механизма.

Евгения Крючкова