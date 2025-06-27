ВЭБ.РФ выделит до 500 млрд рублей на дублеры тоннелей БАМа и мост через Амур

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства четырех ключевых объектов Восточного полигона: дублеров Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также моста через Амур. Общий объем инвестиций составит более 1 трлн руб., включая до 500 млрд руб. от ВЭБ.РФ и синдицированные кредиты коммерческих банков. Сдача объектов запланирована на 2032 год.

Получателями по четырем синдикатам будут четыре SPV-компании, входящие в группу «БТС-Мост» Руслана Байсарова, с каждой из которых заключен EPCF-контракт. Эта форма контракта предполагает, что подрядчик занимается поиском финансирования и строит объекты, но не участвует в их эксплуатации.

Проект должен увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба на 50%, однако эксперты сомневаются в его окупаемости. ОАО РЖД планирует оплачивать выполненные работы с 2032 года за счет роста грузопотока, но перевозки угля могут оказаться нерентабельными, а альтернативных грузов может быть недостаточно.

Из-за секвестра инвестпрограммы РЖД сроки реализации третьего этапа расширения Восточного полигона сдвинулись на один-два года. В компании заявили, что это не повлияет на строительство тоннелей и моста, оплата которых начнется с 2032 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Шире БАМ».