Флоатеры держатся

Размещение облигаций с переменным купоном ВЭБ.РФ прошло с переподпиской, это позволило госкорпорации привлечь 100 млрд руб., это стало одной из крупнейших сделок с начала года. В условиях перехода Банка России к более мягкой денежно-кредитной политике флоатеры стали редкими выпусками для российского долгового рынка. Однако интерес к ним сохраняется со стороны финансовых организаций, как эмитентов, для которых важно снижение процентного риска, так и инвесторов, которые получают дополнительный доход.

24 июля ВЭБ.РФ закрыл с переподпиской книгу заявок на выпуск облигаций с переменным купоном. Изначально инвесторам были предложены трехлетние бумаги объемом 50 млрд руб., однако спрос достиг 235 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 100 млрд руб. Кроме того, купонный доход был ориентирован ставкой межбанковского рынка RUONIA полюс 220 базисных пунктов (б. п.), однако в ходе подписки спред был сокращен до 175 б. п.

Таким образом, это стало одной из крупнейших сделок с начала 2025 года на внутреннем долговом рынке.

В апреле «Норильский никель» разместил облигации на 292,5 млрд руб., в марте ВЭБ.РФ тоже разместил долговые бумаги на 100 млрд руб. Причем четыре месяца назад госкорпорация также размещала флоатеры, но премия к бенчмарку составила 240 б. п. Свыше 100 млрд руб. привлек в марте и СИБУР, но тогда эмитент размещал одновременно три выпуска суммарным объемом 143 млрд руб.

Нынешнее размещение ВЭБа выделялось на общем фоне и тем, что облигации были с переменным купоном, тогда как большинство эмитентов перешли на размещения долговых бумаг с купоном постоянным. По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в этом месяце компании разместили 60 выпусков объемом около 500 млрд руб. (без учета ВЭБа), из которых на флоатеры пришлось лишь 35 млрд руб. Это соответствовало доле в 7% против 35% в июне и до 58% в весенние месяцы. Компании активно переходили на облигации с постоянным купоном на фоне резкого падения ставок после решения ЦБ снизить ключевую ставку с 21% до 20%. Это привело к падению ставок для качественных эмитентов до 15–17% годовых против 17–19% годовых в мае.

100 миллиардов рублей составил объем размещения облигаций с плавающим купоном ВЭБ.РФ.

Однако существенное падение доходностей облигаций с фиксированным купоном заставило инвесторов искать более привлекательные активы. «Рынок заложился на серьезное снижение ключевой ставки, и потому найти на нем интересные доходности в бумагах с фиксированной доходностью сложно. А флоатеры даже в случае снижения ключевой ставки до конца года до 16% принесут неплохой результат. Поэтому инвесторы проявляют высокий интерес к таким бумагам, как облигации ВЭБа»,— отмечает управляющий в крупной УК. Среди покупателей этих бумаг были государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также состоятельные частные инвесторы. Отчасти с этим был связан и низкий спрос на госбумаги на последних аукционах Минфина (см. “Ъ” от 24 июля).

Вместе с тем выбор эмитента для размещения бумаг с плавающим купоном, как считают опрошенные участники рынка, продиктован его моделью бизнеса.

Заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский отмечает, что, предоставляя заемщикам кредиты по плавающей ставке, они управляют процентным риском. «Сама природа базиса обеспечивает и эмитенту, и инвесторам возможность хеджировать риски волатильности рыночной конъюнктуры»,— говорит он. По словам стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, «казначейства банков и государственных финансовых корпораций предпочитают размещать флоатеры, так как у них практически нет рыночного риска и они не чувствительны к изменениям ключевой ставки, поэтому с их помощью проще управлять ликвидностью».

По мнению экспертов, такая ситуация сохранится в ближайшие годы. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров говорит, что текущая кривая доходности свопов и ОФЗ предполагает снижение ключевой ставки ниже 10% через два года, поэтому в целом выпуск флоатера рационален для эмитента. «Эмитенты с рейтингом AAA размещают флоатеры с низкой маржой, очевидно целясь именно в то, что такой долг суммарно обойдется дешевле, чем с фиксированным купоном»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев. Причем текущая ситуация не устраивает многих эмитентов. «Мало кто хочет платить купоны по текущим, все еще высоким ставкам в течение всего срока обращения бумаг»,— отмечает он. Однако, чтобы такие выпуски заинтересовали покупателей, «устанавливаемые эмитентами спреды между размером купона и ключевой будут расти», отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев