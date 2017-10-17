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26 июля, пятница
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15:41
Минтруд ожидает дальнейшего падения рождаемости
15:44
Соболь не стала отвечать на вопросы следователей
14:12
Лукашенко пообещал не разрывать отношения с Россией «ни за какие деньги»
13:04
Власти Великобритании оштрафовали RT на 200 тыс. фунтов
12:49
Экс-главе правительства Астраханской области вменяют злоупотребления на 212 млн рублей
16:00
Эрдоган пригрозил пересмотреть контракты по закупке американских Boeing и F-35
15:48
Замгубернатора Ростовской области перевели под домашний арест
15:30
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
15:20
Российские пловцы взяли два золота на чемпионате мира
15:15
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
15:11
Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом и клюшками для гольфа
14:56
Google выросла во втором квартале благодаря бюджетным смартфонам и онлайн-рекламе
14:53
Россия упростила получение вида на жительство украинским гражданам
14:47
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС из-за снятия с проката «Смерти Сталина»
14:24
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
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(обновлено: 07.05.2019)
Скандал с Telegram
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3
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Эксперты оценили аудиторию заблокированного мессенджера
2
Роскомнадзор разблокировал миллионы IP-адресов
Они не использовались для обеспечения работы Telegram
7
На границах возможного
Чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей
Telegram не ответил на все вопросы
Почему сервис решил передавать данные спецслужбам
4
Telegram оставит номер не всем
Новая политика мессенджера может не затронуть РФ напрямую
3
Telegram начнет сотрудничать со спецслужбами
Мессенджер раскроет данные подозреваемых в терроризме по решению суда
Суд не нашел ущерба от блокировки Telegram
Иск «Инвестори» к Роскомнадзору отклонен
3
Блокировка удалась
Юлия Тишина о перспективах продолжения борьбы с Telegram
Пользователей Telegram пугают деанонимизацией
Что известно о проекте «Криптоскан»
8
«В чем тогда ценность переписки, если ее узнают другие лица?»
Верховный суд России отклонил жалобу Telegram
Telegram получил возражения
ФСБ представила в суд отзыв на апелляцию мессенджера
Болельщики передали Telegram
Мессенджер вошел в тройку по популярности на открытии ЧМ-2018
1
У разработчиков подорожали облака
Блокировка Telegram привела к росту расходов стартапов
3
Решение о блокировке Telegram осталось в силе
Мосгорсуд отклонил жалобу представителей мессенджера
8
Apple не поддержала Telegram
Павел Дуров связывает запрет обновлений мессенджера в App Store с блокировкой в России
6
Роскомнадзор оценил отток пользователей Telegram
Ведомство считает, что мессенджер потерял 25% аудитории и рекламы
8
Telegram найдется не у всех
Поисковики начали исключать сайт мессенджера из выдачи
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Разбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия