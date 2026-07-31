«Код Дурова» переименовалось в «Код.ру»
Медиа о технологиях «Код Дурова» провело ребрендинг вскоре после того, как Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь издание называется «Код.ру», следует из пресс-релиза.
Изначально редакция следила за проектами Павла Дурова: «ВКонтакте», потом Telegram и TON. Затем издание начало освещать расширенный круг тем, связанных с IT, финтехом и искусственными технологиями. «На каждом из этих этапов мы подчеркивали, что лично Павел Дуров не имеет отношения к нашему медиа — и в какой-то момент сохранять его имя в названии стало просто нечестно»,— объяснили в «Код.ру».
Издание подчеркивает, что решение обсуждалось давно. «Глупо отрицать, что события этой недели ускорили процесс ребрендинга, но также очевидно, что ни за день, ни за неделю такой масштабный проект реализовать было бы невозможно»,— указано в сообщении.
30 июля Павла Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга из-за возбужденного уголовного дела о содействии террористической деятельности. Решение не означает, что он или его проекты приобретают такой статус, а распространяется лично на предпринимателя и его российские счета. Сегодня «Литрес» снял с продажи две биографические книги о бизнесмене.
В июле 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по обвинениям, связанным с киберпреступлениями, включая отказ сотрудничать с правоохранительными органами и неспособность модерировать контент в мессенджере. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, после чего его отпустили под залог в €5 млн, но запретили покидать страну. Расследование его дела ведут подразделение по борьбе с киберпреступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством. Это произошло незадолго до того, как в России ФСБ заявила о предъявлении Павлу Дурову обвинения в содействии террористической деятельности.
По данным ФСБ, Telegram использовался для координации терактов, диверсий и кибермошенничества. В частности, упоминается чат-бот «Дайвинчик/Leo», через который подростков вовлекали в противоправную деятельность. Павел Дуров прокомментировал эти сообщения, заявив, что власти придумывают новые предлоги для ограничения доступа к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. При этом ранее он неоднократно подчеркивал свою приверженность принципам шифрования и конфиденциальности, а также нежелание сотрудничать с властями.