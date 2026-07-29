Французский адвокат исключил экстрадицию Павла Дурова в Россию

Основатель Telegram Павел Дуров, помимо российского, имеет гражданство Франции, и в случае поступления запроса французские власти не будут его экстрадировать, поскольку это запрещено Уголовно-процессуальным кодексом страны. Об этом ТАСС сообщил французский адвокат Филипп де Вель.

Экстрадицию французских граждан запрещает ст. 696-4 кодекса, пояснил юрист. Павла Дурова также не будут немедленно задерживать, если того потребует Интерпол. «Прокуратура и французский суд, в частности, проверяют, является ли соответствующее деяние преступлением во Франции»,— объяснил господин де Вель.

Адвокат подчеркнул, что решение о задержании в любом случае будет принимать французская прокуратура. Если надзорный орган не увидит в предъявленном обвинении нарушений местного законодательства или сочтет его политически мотивированным, то задерживать Павла Дурова не будут.

ФСБ заявила о предъявлении основателю Telegram обвинения в содействии терроризму. Павла Дурова намерены объявить в международный розыск. В сообщении ведомства указано, что мессенджер не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины для вербовки молодых россиян. Речь в том числе идет о Telegram-боте «Дайвинчик/Leo». При этом он есть в «Максе» и «ВКонтакте».

В новость в 17:26 мск были внесены изменения. Исправлен статус Филиппа де Веля. Адвокатом Павла Дурова он не является.