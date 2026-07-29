В МВД заявили о более чем 20 тыс. случаев использования Telegram для хищений

МВД с начала года зарегистрировало более 24 тыс. фактов использования Telegram мошенниками для дистанционных хищений. Об этом сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как утверждает полиция, мессенджер используется в том числе для сбыта наркотиков, торговли оружием и поддельными документами, кибератак, незаконного сбора и распространения персональных данных, анонимных рассылок ложных сообщений о готовящихся терактах. МВД и ФСБ считают, что Telegram необходим спецслужбам Украины для привлечения россиян к совершению диверсий и терактов.

Сегодня следственное управление ФСБ заочно предъявило основателю Telegram Павлу Дурову обвинение по уголовному делу о содействии терроризму. Бизнесмена намерены объявить в международный розыск. По версии ФСБ, Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». СКР утверждает, что россиян вербовали через бот «Дайвинчик/Leo». Как выяснил «Ъ», Лефортовский суд Москвы в ближайшее время должен заочно арестовать господина Дурова.