Регистратор Domain.me назвал причину приостановки работы домена t.me

Причина приостановки работы домена t.me была связана с проверкой соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина). Об этом сообщил регистратор Domain.me.

Представители регистратора написали об этом в комментариях под постом основателя Telegram Павла Дурова в X, который потребовал объяснить приостановку работы домена. Сейчас он снова доступен пользователям.

Речь идет о коротком адресе мессенджера Telegram. Он перестал работать по всему миру вечером 13 июля из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны .me, которая принадлежит Черногории. При этом домены telegram.me и telegram.org работали в штатном режиме.