Дуров сообщил о второй за год блокировке Telegram в Ираке
Власти Ирака заблокировали мессенджер Telegram в Ираке. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, это уже вторая за год блокировка мессенджера в стране.
«Нам жаль иракский народ. Но мы не будем подвергать цензуре свободные политические высказывания. Независимо от того, о чем нас просят»,— написал предприниматель в Telegram-канале.
26 ноября о блокировке мессенджера сообщало агентство INA. Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака объяснила такое решение «обеспечением нацбезопасности и борьбой с незаконным контентом». Так власти Ирака планировали призвать компанию пересмотреть контент, который публикуется в мессенджере для иракской аудитории. Доступ к мессенджеру заблокировали также в Иордании.