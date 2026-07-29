Что известно об уголовном деле против Павла Дурова
ФСБ обвинила основателя Telegram в содействии терроризму
ФСБ предъявила обвинения в содействии терроризму основателю «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову. В ведомстве заявили, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». В частности, к диверсиям молодых россиян привлекали через чат-бот для знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo», утверждает Следственный комитет России. Подробности предъявленных господину Дурову обвинений, а также история его проблем с законом в других странах — в подборке «Ъ».
Павел Дуров
Фото: Архив Павла Дурова
- ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. В спецслужбе заявили о намерении объявить его в международный розыск.
- В ФСБ подчеркнули, что Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».
- В частности, по версии ФСБ, украинские спецслужбы использовали Telegram-бот для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. С лета прошлого года по делу задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Их подозревают в нападениях на силовиков, поджогах и переводах денег в криптовалюте.
- Следственный комитет России уточнил, что речь идет о чат-боте «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Этот бот также есть в мессенджере Max и во «ВКонтакте». 23 декабря 2025 года он был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за наличия в чате детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), напомнили в ФСБ. Согласно релизу СКР, задержания завербованных с помощью чата людей проводили ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии.
- В частности, в Петербурге в одно производство объединили 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026-го. Они касаются поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок. Преступления, по версии СКР, совершили пользователи, не достигшие 18 лет.
- Как утверждает СКР, сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомятся с молодыми людьми, затем отправляют им фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просят направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов. После с юношами связываются якобы сотрудники правоохранительных органов и «с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений».
- СКР возбудил уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). По указанным статьям господину Дурову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- Как выяснил «Ъ», в ближайшее время Лефортовский райсуд Москвы по ходатайству следователя ФСБ должен избрать Павлу Дурову меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
- Таким образом к розыскным мероприятиям можно будет подключить правоохранительные органы других стран. В ФСБ уточнили, что решение об объявлении Павла Дурова в международный розыск находится «в процессе принятия».
- Официальный аккаунт Telegram в соцсети X после сообщений ФСБ и СКР опубликовал фото Павла Дурова, показывающего средний палец. Основатель Telegram впервые опубликовал снимок в 2011 году в ответ на предложение Mail. ru Group поглотить «ВКонтакте».
- 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ продолжают контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Он подчеркнул, что большой активности со стороны Telegram нет.
Павел Дуров
Фото: @telegram