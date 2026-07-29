Что известно об уголовном деле против Павла Дурова

ФСБ предъявила обвинения в содействии терроризму основателю «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову. В ведомстве заявили, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». В частности, к диверсиям молодых россиян привлекали через чат-бот для знакомств в Telegram «Дайвинчик/Leo», утверждает Следственный комитет России. Подробности предъявленных господину Дурову обвинений, а также история его проблем с законом в других странах — в подборке «Ъ».







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Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. В спецслужбе заявили о намерении объявить его в международный розыск.

В ФСБ подчеркнули, что Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».

В частности, по версии ФСБ, украинские спецслужбы использовали Telegram-бот для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. С лета прошлого года по делу задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Их подозревают в нападениях на силовиков, поджогах и переводах денег в криптовалюте.

Следственный комитет России уточнил, что речь идет о чат-боте «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Этот бот также есть в мессенджере Max и во «ВКонтакте». 23 декабря 2025 года он был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за наличия в чате детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), напомнили в ФСБ. Согласно релизу СКР, задержания завербованных с помощью чата людей проводили ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии.

В частности, в Петербурге в одно производство объединили 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026-го. Они касаются поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок. Преступления, по версии СКР, совершили пользователи, не достигшие 18 лет.

Как утверждает СКР, сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомятся с молодыми людьми, затем отправляют им фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просят направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов. После с юношами связываются якобы сотрудники правоохранительных органов и «с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений».

Чем известен основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров Читать далее СКР возбудил уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). По указанным статьям господину Дурову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как выяснил «Ъ», в ближайшее время Лефортовский райсуд Москвы по ходатайству следователя ФСБ должен избрать Павлу Дурову меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Таким образом к розыскным мероприятиям можно будет подключить правоохранительные органы других стран. В ФСБ уточнили, что решение об объявлении Павла Дурова в международный розыск находится «в процессе принятия».

Официальный аккаунт Telegram в соцсети X после сообщений ФСБ и СКР опубликовал фото Павла Дурова, показывающего средний палец. Основатель Telegram впервые опубликовал снимок в 2011 году в ответ на предложение Mail. ru Group поглотить «ВКонтакте».

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Фото: @telegram Павел Дуров

Фото: @telegram 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ продолжают контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Он подчеркнул, что большой активности со стороны Telegram нет.

Эрдни Кагалтынов