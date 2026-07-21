Дуров анонсировал появление «холодного криптокошелька» в Telegram

Летом 2026 года Telegram откроет доступ к криптокошельку Gram, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Компания намерена провести «крупнейший запуск некастодиального криптокошелька» — он не требует верификации и посредника при хранении средств.

«Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей вот-вот станут реальностью», — написал господин Дуров. В июне Telegram провел ребрендинг своей криптовалюты и переименовал нативный токен TON из Toncoin в Gram.

Курс криптовалюты Gram вырос почти на 30% на новостях о запуске кошелька на базе Telegram, следует из данных торговых площадок.