Дуров высмеял увольнение Хуанга из Nvidia

О намерении покинуть все руководящие должности в Nvidia Дженсен Хуанг объявил 12 ноября. Незадолго до этого в прессе появились публикации о его предполагаемой внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Ее также связывают с подозрениями в передаче информации китайским властям. На фоне ограничений США на экспорт передовых полупроводников и технологий в КНР эти сообщения привлекли дополнительное внимание к окружению руководителя Nvidia.