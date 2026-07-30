Обвинения дошли до списка террористов

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. “Ъ FM” обсудил с юристами, чем это может грозить пользователям. Внесение в реестр автоматически означает заморозку активов Павла Дурова в России. Имя бизнесмена указано в перечне со звездочкой — это означает возбужденное дело по террористической статье. Накануне об этом сообщили в ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oslo Freedom Forum Фото: Oslo Freedom Forum

Дурова также могут объявить в международный розыск. Как отмечали собеседники “Ъ FM”, пользователям мессенджера это ничем не грозит и распространяется только на основателя платформы. Запрета на использование Telegram пока нет, подтвердили сегодня и в Минэке. Но зависеть все будет от конкретных правоприменителей, подчеркивает адвокат Леонид Абгаджава:

«Я могу только сказать, чего делать не стоит. Поскольку есть дела по звездочкам в Telegram под постами тех организаций, которые признаны экстремистскими и террористическими, с сегодняшнего дня ставить звездочку под постами лично Павла Дурова — это огромный риск. Все, что касается покупки премиума, безусловно, риск. Но уже куда меньший. К словам официальных лиц, особенно депутатов Госдумы, о том, что будет являться основанием для уголовного преследования, стоит относиться скептически.

Могут и сам мессенджер признать экстремистской организацией. Возникает все больше рисков для граждан России, которые просто пользуются привычными продуктами. И действительно, ни один юрист вам точно не может сказать, что вы в безопасности, пользуясь тем или иным сервисом. Может ли Дуров каким-то образом оспорить это решение? Правовой механизм, безусловно, существует, но успешных кейсов я практически не знаю».

Между тем, как отмечают эксперты, ни наличие подписки, ни покупка звезд или подарков, как и само по себе использование мессенджера, сейчас не считаются участием в экстремистской или террористической деятельности. У платформы такого статуса нет, и автоматической ответственности на пользователей это не накладывает, говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Предъявление обвинения Павлу Дурову автоматически влечет его включение в реестр Росфинмониторинга. И эта новость сегодня, облетев СМИ, породила страх. Для конечных пользователей вчера и сегодня ничего не поменялось. Поскольку платежи за звезды или премиум-аккаунты перечисляются на счета юридических лиц, а не на карту самого Дурова. Считать эти платежи финансированием терроризма нельзя, тем более что такой факт устанавливается не предъявлением обвинения, а вступлением в силу обвинительного приговора суда. Так что, скорее всего, если это и произойдет, то спустя много месяцев, и мы об этом отдельно узнаем.

Пока что обвинение никаких самостоятельных юридических последствий не несет ни для кого, кроме самого Павла Дурова.

Но его личные права действительно сильно ограничены в России: он не может пользоваться финансовыми инструментами, а также может быть выдан России, если поедет в страну, которая сотрудничает с РФ в отношении выдачи лиц, подозреваемых в терроризме. Исключено ли, что, например, Генпрокуратура предъявит в Верховный суд иск о признании тех двух компаний, которые владеют мессенджером Telegram, экстремистскими организациями? Нет, это вполне может произойти и завтра, но пока этого не произошло».

Как указывает «Интерфакс», с начала 2026 года в России Telegram оштрафовали на общую сумму более чем в 100 млн руб. Штрафы были назначены в основном за неудаление запрещенного в стране контента. Накануне в ФСБ сообщили, что предъявили основателю Telegram обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

По версии ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы и чат-боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов. Речь, в частности, о сервисе знакомств «Дайвинчик». Обвинения разворачиваются почти идентично событиям 2024 года в Париже, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин:

«Мы помним историю во Франции: несмотря на то что Павла Дурова задержали, он сумел высмеять власти страны, которые отправляли запросы "на деревню к дедушке", а совсем не в Telegram, как оказалось. Плюс ко всему, он, например, сделал публичной информацию о том, что французские спецслужбы требовали от него удалять непроверопейские каналы на выборах в Молдавии и осуществляли странное давление. В Российской Федерации, скорее всего, у Дурова нет никаких активов, потому что, кроме как объявление непосредственно самого предпринимателя террористом, у властей закончились методы давления.

Никакого давления уже придумать невозможно. Объявление Дурова террористом не приведет абсолютно ни к каким результатам.

Его это уже не пугает. У основателя мессенджера, как утверждается, помимо российского гражданства есть еще три. И, по-моему, эти страны заявили, что не отдадут своего Дурова российским властям, даже если его отправят в международный розыск. Но, кроме того, в структуре нашего законодательства сейчас нельзя объявить интернет-технологию, IT-технологию незаконной».

Сам Дуров новые обвинения никак не комментировал. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X накануне появилось фото Дурова с неприличным жестом. Между тем в Австралии началось судебное разбирательство против Telegram. Местные власти обвиняют платформу в том, что та не удаляет контент террористического характера.

Екатерина Вихарева