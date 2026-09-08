Полиция задержала создателя Telegram-канала по продаже данных россиян

Полицейские задержали создателя Telegram-канала по продаже персональных данных россиян. Его обвинили в превышении должностных полномочий, незаконном доступе к компьютерной информации, а также нелегальном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Фигурант признал вину, ему назначили запрет определенных действий.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, в канале пользователи могли купить доступ к сведениям из баз данных операторов связи, банков и органов исполнительной власти. Помимо организатора, в работе сервиса участвовали кураторы, вербовщики и дропы. Также были злоумышленники, которые и выгружали данные из информационных систем. Последних задержали в 2023-2025 годах и привлекли к уголовной ответственности.

Организатор канала при задержании дал силовикам доступ к своим телефонам и ноутбуку. Там полицейские нашли сообщения, фотографии и скриншоты с пересылаемыми личными данными. Также у обвиняемого изъяли деньги в российской и иностранной валюте, и средства в криптовалюте.

Никита Черненко