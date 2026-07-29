СКР сообщил подробности по делу о вовлечении подростков в диверсии через бот «Дайвинчик»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела из-за вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чат-бота «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Основателя мессенджера Павла Дурова ФСБ сегодня объявили в международный розыск, ему предъявлено обвинение по делу о содействии террористической деятельности.

По версии ФСБ, чат-бот «Дайвинчик/Leo» использовался спецслужбами Украины. Были задержаны 19 юношей в возрасте от 14 до 18 лет, которых привлекли к совершению преступлений с использованием этого бота. Задержания провели ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии.

В частности, в Петербурге в одно производство объединили 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026-го. Они касаются поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок. Преступления, по версии СКР, совершили несовершеннолетние пользователи бота.

Как утверждает СКР, сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомятся с молодыми людьми, затем отправляют им фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просят направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов. После с юношами связываются якобы сотрудники правоохранительных органов и «с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений».

СКР возбудил уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).