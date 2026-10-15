«Код.ру»: в Telegram появится рекомендательная лента постов
Как пишут порталы, согласно оцифрованным строкам кода, лента будет реализована в отдельной вкладке рядом с сообщениями, звонками, настройками и контактами. Раздел «Добавленные» позволит добавлять каналы в ленту или удалять их, а «Для вас» — настраивать персональные рекомендации и выбирать категории постов.
Кроме того, в ленте можно будет искать посты, а также переходить по ним в каналы и чаты. Официально нововведение не анонсировали: подробностей о том, как будут формироваться рекомендации, нет.