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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

«Код.ру»: в Telegram появится рекомендательная лента постов

Вкладка «Новости» с двумя разделами «Добавленные» и «Для вас» предусмотрена в обновлении Telegram. Соответствующие функции содержатся в коде бета-версии приложения для MacOS. Внимание на это обратили порталы «Код.ру» и Gram.
Как пишут порталы, согласно оцифрованным строкам кода, лента будет реализована в отдельной вкладке рядом с сообщениями, звонками, настройками и контактами. Раздел «Добавленные» позволит добавлять каналы в ленту или удалять их, а «Для вас» — настраивать персональные рекомендации и выбирать категории постов.
Кроме того, в ленте можно будет искать посты, а также переходить по ним в каналы и чаты. Официально нововведение не анонсировали: подробностей о том, как будут формироваться рекомендации, нет.
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