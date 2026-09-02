Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей

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По ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ответственность несет владелец сайта или информационного ресурса, если он не удаляет информацию либо интернет-страницу. Поэтому в подобных делах предметом претензии становится не только сам запрещенный материал, но и неисполнение платформой обязанности по его удалению; по той же норме ранее штрафовали Google и Telegram.

Для Telegram нынешнее взыскание продолжает серию дел: с мая 2025 года общая сумма назначенных ему штрафов превысила 100 млн руб. Помимо ответственности за неудаление информации, мессенджер штрафовали за невыполнение требований о самомодерации и предписаний Роскомнадзора. В марте 2026 года пользователи в российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, жаловались на сбой в работе Telegram: у некоторых даже при использовании VPN перестали работать любые версии мессенджера — mobile, desktop, web. Опрошенные «Ъ FM» эксперты предполагали, что Telegram в России уже начали блокировать.