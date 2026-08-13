В Казахстане заблокировали чат-бот «Дайвинчик» в Telegram

Алатауский районный суд города Алма-Аты постановил запретить популярный чат-бот для знакомств и общения «Дайвинчик» в Telegram. Об этом сообщило Tengrinews со ссылкой на решение суда. Соответствующее заявление подала районная прокуратура.

Суд запретил сервис из-за отсутствия на платформе с многомиллионной аудиторией механизмов для проверки возраста пользователей. Прокуратура выяснила, что несовершеннолетние пользовались ресурсом, что привело к реальным преступлениям. Пресс-служба суда заявила Tenginews, что решение направлено в уполномоченный орган для исполнения. Информация о досудебном расследовании не разглашается.

Проект «Дайвинчик» изначально существовал как паблик в соцсети «ВКонтакте». Сейчас он работает как бесплатный чат-бот внутри Telegram, «ВКонтакте» и «Макс». В России «Дайвинчик» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В июле ФСБ заявила, что бот использовался для вербовки российских подростков украинскими спецслужбами. Следственный комитет предложил его заблокировать.