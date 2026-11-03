Telegram оштрафовали на 14 млн рублей за публикацию экстремистской книги

По данным ТАСС, речь идет о публикации в Telegram книги «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», признанной экстремистским материалом. Также мессенджер отказался удалять информацию о вступлении в запрещенную организацию «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), передает агентство из зала суда.