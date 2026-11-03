Telegram оштрафовали на 14 млн рублей за публикацию экстремистской книги
Суд в Москве признал Telegram Messenger Inc. виновным в неудалении запрещенного в России контента. Компании назначен штраф в размере 14 млн руб., сообщили в пресс-службе столичных судов.
По данным ТАСС, речь идет о публикации в Telegram книги «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», признанной экстремистским материалом. Также мессенджер отказался удалять информацию о вступлении в запрещенную организацию «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), передает агентство из зала суда.
В отношении Telegram, писал ТАСС, открыто уже 29 исполнительных производств. Задолженность мессенджера по штрафам превышает 45 млн руб. Telegram регулярно штрафуют за неудаление запрещенного контента, хотя мессенджер отчитывается о его блокировке. Например, за выходные 31 октября — 1 ноября, по подсчетам «РИА Новости», Telegram заблокировал более 112 тыс. групп и каналов.