Бип-бип-ура

Россияне сохраняют интерес к иностранным мессенджерам, хотя темпы скачивания по итогам второго квартала и замедляются. По сравнению с Max и Telegram их доля по-прежнему незначительна, в основном такими мессенджерами пользуются люди для связи с родственниками и друзьями за границей либо немногочисленные энтузиасты. Больше всего выросла аудитория турецкого мессенджера BiP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Спрос на зарубежные мессенджеры замедлился после резкого всплеска в начале года с 50% до 26% во втором квартале по сравнению с первым. Такие данные приводит МТС AdTech по результатам анализа обезличенных данных пользователей.

Наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер BiP: за апрель—июнь количество уникальных пользователей из России (MAU) увеличилось на 120% относительно первого квартала и достигло 4,3 млн.

В годовом выражении число пользователей сервиса увеличилось с 6,6 тыс. до 4,3 млн человек. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80%, до 1,26 млн пользователей, WeChat и Gem Space — на 17% и 11% соответственно. Лидером по абсолютному числу пользователей среди иностранных мессенджеров остается американский Imo. Во втором квартале его аудитория составила 12,2 млн человек, увеличившись на 1% по сравнению с первым.

При этом аудитория сократилась у ограниченных в РФ SimpleX на 41%, у Discord — на 8%, у Telega — на 1%. В первом квартале аудитория последней площадки выросла на 160%, до 7,5 млн человек, однако в апреле приложение удалили из App Store, а с 1 июля оно прекратило работу. Основная аудитория иностранных мессенджеров в России — пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 30%, оценивают в МТС AdTech. Еще 21% аудитории относится к категории от 25 до 34 лет, 19% пользователей — от 45 до 54 лет.

Рост активности в иностранных мессенджерах подтверждают в «МегаФоне»: у BiP прирост на 32%, у KakaoTalk — на 98%, у WeChat — на 10%, при этом оператор наблюдает отток абонентов в Imo (–20%) и Discord (–4%). В «Вымпелкоме» связывают рост аудитории мессенджеров с поиском пользователями альтернативной площадки в случае ограничений в Telegram. В Т2 также подтверждают, что «BiP и KakaoTalk показали рост аудитории в 5 и в 3,5 раза соответственно». «У WeChat мы зафиксировали незначительный прирост, связываем это с особенностями регистрации. А у Imo вовсе заметили спад, Discord также теряет аудиторию»,— добавили в компании.

Аудитория же российского «Яндекс Мессенджера» превышает 1,8 млн пользователей и увеличилась за год более чем на 190%, сообщили “Ъ” в компании.

«Рост обеспечивает развитие продукта и увеличение числа компаний, использующих "Яндекс 360"». В VK и Max отказались от комментариев. По данным Mediascope за июнь, их месячная аудитория составляет 94,8 млн и 86,2 млн человек соответственно. Аудитория Telegram в июне составляла 75,7 млн пользователей.

Альтернативные мессенджеры устанавливают для связи с родственниками или коллегами за рубежом или просто тестируют их, говорит директор по SMM & ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. Пользователь может зарегистрироваться сразу в нескольких приложениях, но это еще не означает, что одно из них стало его основным. Новым игрокам особенно сложно конкурировать с платформами, где уже находится окружение человека.

Удаление же приложений VK и Max из App Store и Google Play может поддержать рост альтернативных мессенджеров, но вряд ли вызовет массовую миграцию, считает Дамир Фейзуллов. 13 июля Евросоюз ввел блокирующие санкции против головной компании VK и ее дочерней структуры — разработчика Max. Скорее, будет идти фрагментация аудитории, при которой нормой становится использование нескольких мессенджеров, соглашается партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. «В долгосрочной перспективе, скорее, сформируется устойчивый сегмент альтернативных мессенджеров, но их дальнейший рост и закрепление на рынке будут напрямую зависеть от готовности работать в российском правовом поле»,— добавляет пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков.

Екатерина Фадеева