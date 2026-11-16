В Иордании заблокировали Telegram из-за «угрозы нацбезопасности»
Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке Telegram. В ведомстве утверждают, что мессенджер «предоставлял площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений», что подрывает национальную безопасность королевства.
На какой срок заблокирован Telegram и возможно ли снятие блокировки, не уточняется. В управлении заявили, что решение о блокировке принято для «укрепления цифровой безопасности и защиты пользователей», приводит канал Al Rai заявление ведомства. Среди рисков, связанных с использованием цифровых платформ, управление назвало угрозы, шантаж и распространение экстремистских материалов. Граждан призвали проявлять осторожность при использовании соцсетей, не контактировать с неизвестными аккаунтами и не переходить по непроверенным ссылкам.
В июле регулятор Австралии начал судебное разбирательство против Telegram за неудаление материалов «террористического характера». В России основателя Telegram Павла Дурова заочно обвиняют по уголовному делу о содействии террористической деятельности. По версии ФСБ, Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.