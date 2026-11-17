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В каких странах мира мессенджер подвергается преследованиям
Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака заблокировала Telegram на территории страны. Решение объяснили «обеспечением нацбезопасности и борьбой с незаконным контентом». 16 ноября о блокировке Telegram сообщили в соседней Иордании. Власти утверждают, что мессенджер «предоставлял площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений», что подрывает национальную безопасность королевства. На какой срок заблокирован Telegram и возможно ли снятие блокировки, не уточняется. В каких еще странах мира власти блокировали или вводили ограничения на российский мессенджер — в материале “Ъ”.
Европа
В Чехии нет запрета на весь Telegram, однако некоторые Telegram-каналы в стране заблокированы, например каналы российских государственных СМИ.
Норвегия
23 марта 2023 года парламент Норвегии официально запретил депутатам использовать Telegram на рабочих устройствах, имеющих доступ к парламентским системам.
Польша
С 2022 года в Польше заблокированы некоторые Telegram-каналы, принадлежащие российским новостным ресурсам. В основном речь идет об RT и Sputnik. С декабря 2024 года некоторые польские интернет-провайдеры стали блокировать Telegram в своих сетях.
Испания
22 марта 2024 года испанский суд распорядился приостановить работу Telegram в стране в качестве «меры предосторожности». Основанием для такого решения послужило обращение ряда медиакомпаний, в числе которых Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica,— они утверждали, что Telegram используется для распространения контента, защищенного авторским правом. 25 марта 2024 года суд отменил решение о блокировке, признав его «чрезмерным и несоразмерным».
Франция
В 2024 году Павла Дурова (имеет французское гражданство) обвинили в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в торговле наркотиками и другой незаконной деятельности в мессенджере. Бизнесмена задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту, позднее отпустив под залог в €5 млн и запретив покидать Францию. Ограничения на выезд из Франции сняли в ноябре 2025 года, расследование все еще не завершено.
В июле господин Дуров больше шести часов давал показания правоохранительным органам Франции по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера. Это был четвертый по счету допрос в рамках уголовного преследования во Франции.
Азия
Непал
18 июля 2025 года правительство Непала запретило использование мессенджера Telegram, обосновав это опасениями по поводу мошенничества и отмывания денег.
Пакистан
В октябре 2017 года мессенджер Telegram стал недоступен для пользователей в Пакистане, а по состоянию на 18 ноября 2017 года он был полностью заблокирован у крупнейшего интернет-провайдера страны — компании PTCL. Блокировка была осуществлена в соответствии с указаниями Управления электросвязи Пакистана (PTA); об этом представители PTCL сообщили в ответе пользователю в сети Twitter.
Гонконг
Во время протестов в Гонконге в 2019–2020 годах многие участники использовали Telegram. Вечером 11 июня 2019 года полиция Гонконга арестовала Айвана Ипа — администратора группы в Telegram, насчитывавшей 20 тыс. участников, по подозрению в «сговоре с целью создания общественных беспорядков». Полиция принудила его предоставить доступ к истории переписки в Telegram. На следующий день Telegram подвергся мощной распределенной DDoS-атаке. Хакеры пытались вывести из строя сервер, отправляя огромное количество спам-запросов; большая их часть поступала из материкового Китая. 28 августа 2019 года Ассоциация интернет-провайдеров Гонконга сообщила, что правительство Гонконга планирует заблокировать Telegram.
16 мая 2022 года уполномоченный по вопросам конфиденциальности Ада Чун заявила комитету Законодательного совета, что правительство по-прежнему обеспокоено проблемой доксинга (публикации личных данных без согласия владельца) и другими нарушениями конфиденциальности персональных данных. В связи с этим Управление уполномоченного по вопросам конфиденциальности персональных данных рассматривает возможность блокировки Telegram для решения данной проблемы.
Африка
Сомали
20 августа 2023 года правительство Сомали объявило о запрете Telegram, а также платформы для обмена видео TikTok и сайта для онлайн-ставок 1XBet. Министр связи и технологий Джама Хасан Халиф обосновал это решение тем, что данные платформы используются «террористами и аморальными группами» для «распространения среди населения ужасающих изображений и дезинформации».
Запрет вызвал критику со стороны граждан Сомали, особенно тех, для кого эти платформы являются источником дохода. Многие пользователи выразили опасение, что такие меры негативно скажутся на их благосостоянии. Депутат федерального парламента Сомали и пользователь TikTok Абдирахман Абдишакур заявил, что решение было принято без соблюдения надлежащих правовых процедур, и призвал к разработке механизмов регулирования и сотрудничеству с компаниями—владельцами социальных сетей, вместо того чтобы вводить полный запрет, который сохраняется до сих пор.
Кения
25 июня 2025 года правительство Кении заблокировало Telegram на фоне проходивших в стране протестов.
Россия
В октябре 2018 года в РФ вступил в силу «закон Яровой». Российские спецслужбы потребовали от Павла Дурова предоставить доступ к данным пользователей Telegram. ФСБ утверждала, что террористы использовали Telegram в том числе для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга.
Господин Дуров заявил, что передача ключей шифрования спецслужбам технически невозможна. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер на территории России. Несмотря на усилия российских властей по блокировке, Telegram оставался доступным для большинства пользователей. В июне 2020 года Роскомнадзор снял ограничения, объяснив решение готовностью основателя мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.
В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Как сообщили в ведомстве, мошенники использовали мессенджеры для обмана и вымогательства денег.
10 февраля 2026 года Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать работу Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. В ведомстве сообщили, что руководство Telegram не исполняет законодательство, не защищает персональные данные, позволяет использовать сервис в преступных и террористических целях.