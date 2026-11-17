Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака заблокировала Telegram на территории страны. Решение объяснили «обеспечением нацбезопасности и борьбой с незаконным контентом». 16 ноября о блокировке Telegram сообщили в соседней Иордании. Власти утверждают, что мессенджер «предоставлял площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений», что подрывает национальную безопасность королевства. На какой срок заблокирован Telegram и возможно ли снятие блокировки, не уточняется. В каких еще странах мира власти блокировали или вводили ограничения на российский мессенджер — в материале “Ъ”.