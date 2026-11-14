Пари на взлом

На первых порах они могут быть использованы злоумышленниками для захвата контроля над смартфоном или ноутбуком либо как минимум для чтения переписки в мессенджере. Что касается кошелька TON, то все зависит от того, насколько он в Telegram у пользователя защищен, какими механизмами, есть ли там дополнительная аутентификация, и как написан вредоносный код, который использует эту самую уязвимость. Потому что ее наличие еще не означает, что эту дыру в защите кто-то реально начал эксплуатировать, тем более в массовом режиме».