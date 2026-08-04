Дуров прокомментировал временное удаление Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал удаление мессенджера из App Store. Вчера на несколько часов Telegram исчез из магазина приложений по всему миру из-за размещения незаконного порнографического контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

По словам господина Дурова, один из пользователей разместил в публичном групповом чате «измененный ИИ незаконный контент, отредактировав старое сообщение». Участники группы не смогли вовремя увидеть материал и отправить жалобу. Основатель Telegram отметил, что разместивший контент пользователь был вымогателем. Такие мошенники размещают незаконный контент в сообществах, а затем сообщают о нем в Apple, если их владельцы отказались платить.

«С практической точки зрения, незаконный порнографический контент в публичных группах Telegram не является системной проблемой. Наша модерация эффективна»,— заявил Павел Дуров. Однако эта ситуация показывает, что вымогатели нашли способ манипулировать правилами Apple, вынуждая ее чрезмерно реагировать, отметил предприниматель. По его словам, это может произойти с любым приложением.