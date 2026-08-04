Дуров прокомментировал временное удаление Telegram из App Store
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал удаление мессенджера из App Store. Вчера на несколько часов Telegram исчез из магазина приложений по всему миру из-за размещения незаконного порнографического контента.
Павел Дуров
Фото: Соцсети Павла Дурова
По словам господина Дурова, один из пользователей разместил в публичном групповом чате «измененный ИИ незаконный контент, отредактировав старое сообщение». Участники группы не смогли вовремя увидеть материал и отправить жалобу. Основатель Telegram отметил, что разместивший контент пользователь был вымогателем. Такие мошенники размещают незаконный контент в сообществах, а затем сообщают о нем в Apple, если их владельцы отказались платить.
«С практической точки зрения, незаконный порнографический контент в публичных группах Telegram не является системной проблемой. Наша модерация эффективна»,— заявил Павел Дуров. Однако эта ситуация показывает, что вымогатели нашли способ манипулировать правилами Apple, вынуждая ее чрезмерно реагировать, отметил предприниматель. По его словам, это может произойти с любым приложением.
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Яркие кадры из жизни Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с уголовным преследованием в различных странах, включая Россию и Францию, по обвинениям, связанным с недостаточной модерацией контента в мессенджере. В феврале 2026 года в России он стал фигурантом уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности на основании материалов ФСБ, при этом ФСБ утверждает, что Telegram используется для координации терактов и других преступлений. Также в августе 2024 года прокуратура Парижа предъявила ему обвинения, включая соучастие в незаконных трансакциях и мошенничестве, а также отказ предоставлять информацию уполномоченным органам.
В июле 2026 года австралийский регулятор eSafety подал в суд на Telegram за неудаление материалов «террористического характера», требуя штраф в размере около 38 миллионов долларов. Комиссар по вопросам безопасности в интернете Джули Инман Грант заявила, что Telegram создал благоприятную среду для публикации вредоносного контента и несет ответственность за его предотвращение. В ответ Telegram отверг обвинения, заявив, что с начала года заблокировал более 153 тысяч сообществ, связанных с терроризмом.