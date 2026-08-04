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Дуров прокомментировал временное удаление Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал удаление мессенджера из App Store. Вчера на несколько часов Telegram исчез из магазина приложений по всему миру из-за размещения незаконного порнографического контента.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

По словам господина Дурова, один из пользователей разместил в публичном групповом чате «измененный ИИ незаконный контент, отредактировав старое сообщение». Участники группы не смогли вовремя увидеть материал и отправить жалобу. Основатель Telegram отметил, что разместивший контент пользователь был вымогателем. Такие мошенники размещают незаконный контент в сообществах, а затем сообщают о нем в Apple, если их владельцы отказались платить.

«С практической точки зрения, незаконный порнографический контент в публичных группах Telegram не является системной проблемой. Наша модерация эффективна»,— заявил Павел Дуров. Однако эта ситуация показывает, что вымогатели нашли способ манипулировать правилами Apple, вынуждая ее чрезмерно реагировать, отметил предприниматель. По его словам, это может произойти с любым приложением.

Фотогалерея

Яркие кадры из жизни Павла Дурова

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Павел Дуров в Казахстане

Павел Дуров в Казахстане

Фото: @durov

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Фото: @durov

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

Фото: @durov

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге &lt;br>На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге
На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

Фото: @durov

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России &lt;br>На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России
На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Фото: @durov

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

Фото: Илья Выдревич / PhotoXpress

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте» &lt;br>На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте»
На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями» &lt;br>На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями»
На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

Фото: @durov

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд &lt;br>На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд
На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

Фото: Tatan Syuflana / AP

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

Фото: @TuckerCarlson

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Фото: @durov

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки &lt;br>На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки
На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Павел Дуров в Казахстане

Фото: @durov

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Фото: @durov

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

Фото: @durov

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге
На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

Фото: @durov

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России
На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Фото: @durov

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

Фото: Илья Выдревич / PhotoXpress

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте»
На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями»
На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

Фото: @durov

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд
На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

Фото: Tatan Syuflana / AP

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

Фото: @TuckerCarlson

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Фото: @durov

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки
На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с уголовным преследованием в различных странах, включая Россию и Францию, по обвинениям, связанным с недостаточной модерацией контента в мессенджере. В феврале 2026 года в России он стал фигурантом уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности на основании материалов ФСБ, при этом ФСБ утверждает, что Telegram используется для координации терактов и других преступлений. Также в августе 2024 года прокуратура Парижа предъявила ему обвинения, включая соучастие в незаконных трансакциях и мошенничестве, а также отказ предоставлять информацию уполномоченным органам.

В июле 2026 года австралийский регулятор eSafety подал в суд на Telegram за неудаление материалов «террористического характера», требуя штраф в размере около 38 миллионов долларов. Комиссар по вопросам безопасности в интернете Джули Инман Грант заявила, что Telegram создал благоприятную среду для публикации вредоносного контента и несет ответственность за его предотвращение. В ответ Telegram отверг обвинения, заявив, что с начала года заблокировал более 153 тысяч сообществ, связанных с терроризмом.

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