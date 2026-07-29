В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова в России

Аккаунт пресс-службы Telegram в соцсети X опубликовал фотографию основателя мессенджера Павла Дурова, на которой он показывает средний палец. Пост был опубликован после новостей о том, что ФСБ заочно предъявила господину Дурову обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности и намерена объявить его в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @telegram Павел Дуров

Фото: @telegram

Эту же фотографию Павел Дуров опубликовал в 2011 году, реагируя на сообщения о планах Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте». В том же году, во время протестов после выборов в Госдуму, господин Дуров рассказал, что ФСБ требовала от него заблокировать во «ВКонтакте» несколько сообществ, выступавших против «Единой России». Павел Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».

По версии ФСБ, Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». СКР утверждает, что спецслужбы Украины вербовали россиян через Telegram-бот «Дайвинчик/Leo». Как выяснил «Ъ», в ближайшее время Лефортовский райсуд Москвы по ходатайству ФСБ должен заочно арестовать Павла Дурова на два месяца с момента задержания или экстрадиции.