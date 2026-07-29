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Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке

ФСБ и СКР ищут основателя Telegram

Сразу два ведомства — ФСБ и СКР — возбудили уголовные дела, фигурантом которых является основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Спецслужба уже заочно обвинила его в содействии террористической деятельности и объявила в международный розыск. По данным правоохранителей, многочисленные каналы мессенджера, чаты и боты украинские спецслужбы активно используют среди россиян как вербовочную сеть для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. Похожее дело в отношении господина Дурова расследуется во Франции.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров

Фото: Roman Kulik / AP

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров

Фото: Roman Kulik / AP

Московский розыск

Следственное управление ФСБ заочно предъявило обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Давно проживающий за границей 41-летний бизнесмен, имеющий помимо российского гражданство ОАЭ, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис, объявлен в международный розыск. В ближайшее время спецслужба намерена обратиться в Лефортовский суд столицы с ходатайством о заочном аресте господина Дурова на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции из-за границы. После этого к розыску бизнесмена должны подключиться другие страны.

Чем известен основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров

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По версии следствия, содействие фигуранта терроризму выражается в том, что Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». Последствием этого стал не только многомиллиардный ущерб, но и многочисленные человеческие жертвы.

В частности, ФСБ задокументированы сотни фактов использования украинскими спецслужбами популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» (внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора).

Через него, говорится в сообщении ФСБ, российские подростки вовлекаются в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Так, через этот Telegram-сервис сотрудники спецслужб Украины под видом девушек вступают в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые «в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи — как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта,— а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам».

В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с россиянами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они сообщали, что направленные деньги поступили на счета ВСУ, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Затем, отмечают в ФСБ, обманутых и запуганных граждан под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов и участию в иных «псевдооперативных мероприятиях».

Какие претензии предъявляли к Telegram в России и за рубежом

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По всем этим фактам СКР возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В рамках расследования начиная с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской областях и еще десятке регионов задержаны 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. Все они являлись пользователями чат-бота «Дайвинчик» и совершили по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги автотранспорта, объектов энергетики, связи и банкоматов, а также использовались в качестве курьеров для получения денег у обманутых граждан и доставки этих средств в криптообменники для зачисления на контролируемые украинскими силовиками счета.

Очевидно, что Павел Дуров является ключевой фигурой в расследовании не только ФСБ, но и СКР. В этой связи уголовные дела в отношении него в ближайшее время с большой долей вероятности будут объединены в одно производство. Кому именно их расследовать, должна решить Генпрокуратура.

Парижский подследственный

Уголовное преследование господина Дурова в России во многом напоминает его уголовное дело во Франции. Вечером 24 августа 2024 года, когда предприниматель прилетел на частном самолете из Азербайджана в Париж, его задержали сотрудники жандармерии и следователи. Их интересовали не сам мессенджер как технологическая платформа и не политическая деятельность его основателя, а расследование целого ряда преступлений, совершавшихся, по версии следствия, с использованием Telegram. В общей сложности господина Дурова допрашивали по 12 эпизодам, связанным с организованной преступностью.

Среди них назывались незаконный оборот наркотиков, распространение материалов сексуального насилия над детьми, мошенничество, отмывание денег и деятельность преступных сообществ.

Французская прокуратура фактически пыталась доказать, что руководство Telegram, сознательно уклоняясь от сотрудничества со следствием, способствовало функционированию преступной инфраструктуры.

Это стало главным отличием дела господина Дурова от большинства предыдущих процессов против интернет-компаний. Его не обвиняли в совершении этих преступлений лично. Французское правосудие пыталось установить ответственность владельца платформы за то, что именно через его сервис действовали преступники и что администрация сервиса, по версии следствия, не принимала достаточных мер для пресечения их деятельности.

Павел Дуров задерживается во Франции до конца следствия

Первые четверо суток господин Дуров провел под стражей. Его неоднократно допрашивали следователи. 28 августа 2024 года судья официально предъявил Павлу Дурову обвинения и перевел дело в стадию судебного расследования. Одновременно предпринимателя освободили из-под стражи, но на очень жестких условиях. Он был обязан внести залог в размере €5 млн, дважды в неделю отмечаться в полиции и не имел права покидать территорию Франции. По существу, речь шла о судебном контроле, который позволял ему жить на свободе, но существенно ограничивал передвижение.

Параллельно французская пресса внимательно следила за изменениями в политике Telegram. Уже в сентябре 2024 года компания объявила об усилении модерации, закрытии некоторых спорных функций и готовности активнее сотрудничать с правоохранительными органами по законным судебным запросам. Многие наблюдатели связывали эти решения непосредственно с французским расследованием.

Несколько месяцев господин Дуров оставался во Франции под судебным контролем. Лишь в марте 2025 года следственный судья впервые разрешил ему покинуть страну на несколько недель. После этого предприниматель вылетел в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram. В июле 2025 года Апелляционный суд Парижа смягчил условия судебного контроля. Отныне Павлу Дурову разрешено выезжать в Дубай, где он постоянно проживает, на срок не более 14 дней подряд при условии предварительного уведомления следственных судей.

Сейчас французская пресса вспоминает о реакции российских властей на задержание предпринимателя. Хотя Павел Дуров покинул страну еще в 2014 году после конфликта вокруг социальной сети «ВКонтакте», Москва публично выступила в его защиту.

Официальные представители МИД России напомнили европейским СМИ историю 2018 года, когда российский суд пытался заблокировать Telegram, а многочисленные западные правозащитные организации выступали в защиту мессенджера.

Посольство России в Париже уже на следующий день после задержания обвинило французские власти в отказе сотрудничать с российскими дипломатами и потребовало предоставить консульский доступ к господину Дурову, обладавшему российским гражданством наряду с французским. В его поддержку высказывались и российские политики. Арест господина Дурова они представили как пример политически мотивированного давления на свободу слова и цифровые платформы.

Резонанс оказался настолько велик, что президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден был опровергнуть утверждения о политическом характере дела. «Арест произошел исключительно в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не является политическим решением»,— подчеркивал тогда французский президент.

Олег Рубникович; Алексей Тарханов, Париж

Фотогалерея

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Павел Дуров в Казахстане

Павел Дуров в Казахстане

Фото: @durov

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Фото: @durov

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

Фото: @durov

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге &lt;br>На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге
На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

Фото: @durov

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России &lt;br>На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России
На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Фото: @durov

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

Фото: Илья Выдревич / PhotoXpress

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте» &lt;br>На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте»
На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями» &lt;br>На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями»
На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

Фото: @durov

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд &lt;br>На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд
На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

Фото: Tatan Syuflana / AP

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

Фото: @TuckerCarlson

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Фото: @durov

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки &lt;br>На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки
На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Павел Дуров в Казахстане

Фото: @durov

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Фото: @durov

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

Фото: @durov

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге
На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

Фото: @durov

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России
На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Фото: @durov

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

Фото: Илья Выдревич / PhotoXpress

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте»
На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями»
На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

Фото: @durov

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд
На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

Фото: Tatan Syuflana / AP

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

Фото: @TuckerCarlson

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Фото: @durov

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки
На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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