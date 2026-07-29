Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке

Сразу два ведомства — ФСБ и СКР — возбудили уголовные дела, фигурантом которых является основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Спецслужба уже заочно обвинила его в содействии террористической деятельности и объявила в международный розыск. По данным правоохранителей, многочисленные каналы мессенджера, чаты и боты украинские спецслужбы активно используют среди россиян как вербовочную сеть для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. Похожее дело в отношении господина Дурова расследуется во Франции.

Московский розыск

Следственное управление ФСБ заочно предъявило обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Давно проживающий за границей 41-летний бизнесмен, имеющий помимо российского гражданство ОАЭ, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис, объявлен в международный розыск. В ближайшее время спецслужба намерена обратиться в Лефортовский суд столицы с ходатайством о заочном аресте господина Дурова на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции из-за границы. После этого к розыску бизнесмена должны подключиться другие страны.

По версии следствия, содействие фигуранта терроризму выражается в том, что Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». Последствием этого стал не только многомиллиардный ущерб, но и многочисленные человеческие жертвы.

В частности, ФСБ задокументированы сотни фактов использования украинскими спецслужбами популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» (внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора).

Через него, говорится в сообщении ФСБ, российские подростки вовлекаются в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Так, через этот Telegram-сервис сотрудники спецслужб Украины под видом девушек вступают в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые «в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи — как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта,— а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам».

В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с россиянами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они сообщали, что направленные деньги поступили на счета ВСУ, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Затем, отмечают в ФСБ, обманутых и запуганных граждан под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов и участию в иных «псевдооперативных мероприятиях».

По всем этим фактам СКР возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В рамках расследования начиная с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской областях и еще десятке регионов задержаны 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. Все они являлись пользователями чат-бота «Дайвинчик» и совершили по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги автотранспорта, объектов энергетики, связи и банкоматов, а также использовались в качестве курьеров для получения денег у обманутых граждан и доставки этих средств в криптообменники для зачисления на контролируемые украинскими силовиками счета.

Очевидно, что Павел Дуров является ключевой фигурой в расследовании не только ФСБ, но и СКР. В этой связи уголовные дела в отношении него в ближайшее время с большой долей вероятности будут объединены в одно производство. Кому именно их расследовать, должна решить Генпрокуратура.