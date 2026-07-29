Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке
ФСБ и СКР ищут основателя Telegram
Сразу два ведомства — ФСБ и СКР — возбудили уголовные дела, фигурантом которых является основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Спецслужба уже заочно обвинила его в содействии террористической деятельности и объявила в международный розыск. По данным правоохранителей, многочисленные каналы мессенджера, чаты и боты украинские спецслужбы активно используют среди россиян как вербовочную сеть для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. Похожее дело в отношении господина Дурова расследуется во Франции.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров
Фото: Roman Kulik / AP
Московский розыск
Следственное управление ФСБ заочно предъявило обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Давно проживающий за границей 41-летний бизнесмен, имеющий помимо российского гражданство ОАЭ, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис, объявлен в международный розыск. В ближайшее время спецслужба намерена обратиться в Лефортовский суд столицы с ходатайством о заочном аресте господина Дурова на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции из-за границы. После этого к розыску бизнесмена должны подключиться другие страны.
По версии следствия, содействие фигуранта терроризму выражается в том, что Telegram не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». Последствием этого стал не только многомиллиардный ущерб, но и многочисленные человеческие жертвы.
В частности, ФСБ задокументированы сотни фактов использования украинскими спецслужбами популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» (внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора).
Через него, говорится в сообщении ФСБ, российские подростки вовлекаются в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Так, через этот Telegram-сервис сотрудники спецслужб Украины под видом девушек вступают в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые «в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи — как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта,— а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам».
В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с россиянами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они сообщали, что направленные деньги поступили на счета ВСУ, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Затем, отмечают в ФСБ, обманутых и запуганных граждан под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов и участию в иных «псевдооперативных мероприятиях».
По всем этим фактам СКР возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В рамках расследования начиная с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской областях и еще десятке регионов задержаны 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет. Все они являлись пользователями чат-бота «Дайвинчик» и совершили по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги автотранспорта, объектов энергетики, связи и банкоматов, а также использовались в качестве курьеров для получения денег у обманутых граждан и доставки этих средств в криптообменники для зачисления на контролируемые украинскими силовиками счета.
Очевидно, что Павел Дуров является ключевой фигурой в расследовании не только ФСБ, но и СКР. В этой связи уголовные дела в отношении него в ближайшее время с большой долей вероятности будут объединены в одно производство. Кому именно их расследовать, должна решить Генпрокуратура.
Парижский подследственный
Уголовное преследование господина Дурова в России во многом напоминает его уголовное дело во Франции. Вечером 24 августа 2024 года, когда предприниматель прилетел на частном самолете из Азербайджана в Париж, его задержали сотрудники жандармерии и следователи. Их интересовали не сам мессенджер как технологическая платформа и не политическая деятельность его основателя, а расследование целого ряда преступлений, совершавшихся, по версии следствия, с использованием Telegram. В общей сложности господина Дурова допрашивали по 12 эпизодам, связанным с организованной преступностью.
Среди них назывались незаконный оборот наркотиков, распространение материалов сексуального насилия над детьми, мошенничество, отмывание денег и деятельность преступных сообществ.
Французская прокуратура фактически пыталась доказать, что руководство Telegram, сознательно уклоняясь от сотрудничества со следствием, способствовало функционированию преступной инфраструктуры.
Это стало главным отличием дела господина Дурова от большинства предыдущих процессов против интернет-компаний. Его не обвиняли в совершении этих преступлений лично. Французское правосудие пыталось установить ответственность владельца платформы за то, что именно через его сервис действовали преступники и что администрация сервиса, по версии следствия, не принимала достаточных мер для пресечения их деятельности.
Первые четверо суток господин Дуров провел под стражей. Его неоднократно допрашивали следователи. 28 августа 2024 года судья официально предъявил Павлу Дурову обвинения и перевел дело в стадию судебного расследования. Одновременно предпринимателя освободили из-под стражи, но на очень жестких условиях. Он был обязан внести залог в размере €5 млн, дважды в неделю отмечаться в полиции и не имел права покидать территорию Франции. По существу, речь шла о судебном контроле, который позволял ему жить на свободе, но существенно ограничивал передвижение.
Параллельно французская пресса внимательно следила за изменениями в политике Telegram. Уже в сентябре 2024 года компания объявила об усилении модерации, закрытии некоторых спорных функций и готовности активнее сотрудничать с правоохранительными органами по законным судебным запросам. Многие наблюдатели связывали эти решения непосредственно с французским расследованием.
Несколько месяцев господин Дуров оставался во Франции под судебным контролем. Лишь в марте 2025 года следственный судья впервые разрешил ему покинуть страну на несколько недель. После этого предприниматель вылетел в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram. В июле 2025 года Апелляционный суд Парижа смягчил условия судебного контроля. Отныне Павлу Дурову разрешено выезжать в Дубай, где он постоянно проживает, на срок не более 14 дней подряд при условии предварительного уведомления следственных судей.
Сейчас французская пресса вспоминает о реакции российских властей на задержание предпринимателя. Хотя Павел Дуров покинул страну еще в 2014 году после конфликта вокруг социальной сети «ВКонтакте», Москва публично выступила в его защиту.
Официальные представители МИД России напомнили европейским СМИ историю 2018 года, когда российский суд пытался заблокировать Telegram, а многочисленные западные правозащитные организации выступали в защиту мессенджера.
Посольство России в Париже уже на следующий день после задержания обвинило французские власти в отказе сотрудничать с российскими дипломатами и потребовало предоставить консульский доступ к господину Дурову, обладавшему российским гражданством наряду с французским. В его поддержку высказывались и российские политики. Арест господина Дурова они представили как пример политически мотивированного давления на свободу слова и цифровые платформы.
Резонанс оказался настолько велик, что президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден был опровергнуть утверждения о политическом характере дела. «Арест произошел исключительно в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не является политическим решением»,— подчеркивал тогда французский президент.