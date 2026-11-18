12 ноября Nvidia отправила Дженсена Хуанга в отставку. Он возглавлял компанию с момента ее основания в 1993 году. Это произошло после публикаций в СМИ о его связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже. Вскоре появилась информация о двух других любовницах Дженсена Хуанга.