Дуров передумал и призвал вернуть Хуанга на пост главы Nvidia
Основатель Telegram Павел Дуров призвал вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia. Предприниматель ответил на публикацию господина Хуанга, в которой тот поблагодарил близких за поддержку, и написал: «Шутки в сторону, совету директоров Nvidia следует вернуть Дженсена».
Еще 14 ноября Павел Дуров поддержал увольнение Дженсена Хуанга и пошутил про его супружеские измены. «Он был женат. Как можно поручить ему управление компанией? Его следовало уволить прямо у алтаря»,— написал предприниматель. Ранее он назвал наличие совета директоров в Nvidia «ошибкой новичка». По словам Павла Дурова, он сам лишился поста главы «ВКонтакте» из-за решения совета директоров.
12 ноября Nvidia отправила Дженсена Хуанга в отставку. Он возглавлял компанию с момента ее основания в 1993 году. Это произошло после публикаций в СМИ о его связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже. Вскоре появилась информация о двух других любовницах Дженсена Хуанга.
Накануне онлайн-петиция с призывом вернуть господина Хуанга на пост гендиректора собрала более 190 тыс. подписей. Кампанию в том числе поддержали миллиардер Илон Маск, гендиректор Epic Games Тим Суини и бывший гендиректор Uber Тревис Каланик. Сам господин Хуанг заявил, что вновь готов возглавить компанию, если совет директоров сочтет это необходимым. Последний, по данным WSJ, восстановление господина Хуанга в должности не рассматривает.