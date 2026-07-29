Дуров сменил аватар в Telegram на мем с собой в образе террориста

Основатель Telegram Павел Дуров сменил аватар в мессенджере после заочных обвинений ФСБ России в содействии терроризму. Сейчас на главной фотографии в профиле предпринимателя стоит его изображение в образе террориста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @monk Фото: @monk

Такую картинку господин Дуров уже ставил себе на аватар в 2017 году во «ВКонтакте». Тогда фото появилось на его странице после сбоя в социальной сети.

Сегодня ФСБ сообщила о предъявлении Павлу Дурову обвинения по делу о содействии терроризму. Telegram, утверждает ведомство, не удаляет «многочисленные каналы, чаты и боты», которые используют украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. «Ъ» выяснил, что в ближайшее время Лефортовский суд Москвы должен заочно арестовать господина Дурова.