Отсрочка по делу
Реструктуризация налогового долга приостановит передачу материалов следователю
Законопроекты, нацеленные на исключение рисков возбуждения уголовных дел в отношении налогоплательщиков, получивших отсрочку по погашению налоговой недоимки, одобрены на заседании правительства 26 ноября. В случае реструктуризации задолженности налоговые органы могут направлять материалы проверок следователям лишь в определенных случаях — например, после отмены рассрочки. При этом сроки давности привлечения к уголовной ответственности на время действия отсрочки будут приостанавливаться.
Белый дом одобрил для внесения в Госдуму пакет законопроектов, призванных решить проблему возбуждения уголовных дел в отношении налогоплательщиков, которые получили отсрочку или рассрочку для погашения задолженности.
Сейчас, если в течение 75 дней после вступления в силу решения о привлечении к ответственности за неуплату налогов долг не погашен, налоговая обязана передать материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела (если речь идет о крупном размере недоимки). Однако Налоговый кодекс не содержит запрета на передачу материалов в случае предоставления рассрочки — если дело возбудят, то реструктуризация долга будет отменена. Как отмечается в пояснительной записке к проектам, сейчас законодательство не создает «необходимых условий для налогоплательщиков, готовых самостоятельно принять меры по устранению нанесенного государству ущерба».
В связи с этим предлагается прописать в Налоговом кодексе, что при наличии отсрочки, рассрочки или мирового соглашения (должны быть утверждены в течение 75 дней после принятия решения о привлечении к ответственности) налоговики смогут передавать материалы лишь в определенных случаях.
Среди них — неуплата налога по истечении отсрочки, расторжение судом мирового соглашения, истечение месяца после досрочной отмены реструктуризации долга.
Одновременно с этим планируется приостанавливать срок давности привлечения к уголовной ответственности на время действия отсрочки. По налоговым преступлениям он составляет от двух до шести лет в зависимости от суммы неуплаты. Необходимость в этом объясняется предотвращением злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков для затягивания сроков давности и прекращения уголовного преступления в связи с их истечением. По данным налоговых органов, из 2,9 тыс. материалов, направленных следствию в 2025 году, 86% касались нарушений, совершенных более чем за два года до проведения налоговой проверки, на сумму 336 млрд руб. «В случае неправомерного поведения налогоплательщиков, воспользовавшихся отсрочкой, государство утратит возможность уголовного преследования указанных нарушителей»,— говорится в пояснительной записке.
При этом расширяются возможности для возбуждения налоговых уголовных дел в целом. Налоговики смогут направлять следователям материалы проверок, по итогам которых налог доначислен без штрафа, а дела о сокрытии денег и имущества от взыскания следователи смогут возбуждать и вовсе без материалов налоговой инспекции.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Роман Костенко считает изменения «крайне актуальными», поскольку они устраняют правовую неопределенность.
Руководитель налоговой практики O2 Consulting Иван Снегирев называет это шагом в правильном направлении, но, по его словам, «защита получается условной». Законопроект обязывает налоговую отменять рассрочку, например, если идет новое производство по налоговому правонарушению — «неясно, идет ли речь только об обстоятельствах, которые были на момент получения рассрочки». Если нет, говорит эксперт, новая выездная проверка в середине трехлетней рассрочки может обернуться ее отменой и передачей материалов по старому долгу.
Кроме того, говорит управляющий партнер юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев, законопроект не учитывает схожую проблему с обеспечительными мерами, которые принимаются судом и запрещают взыскивать налоги до решения суда по существу — «налогоплательщик законно не платит, но ему прилетает уголовное дело».
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 2