Одновременно с этим планируется приостанавливать срок давности привлечения к уголовной ответственности на время действия отсрочки. По налоговым преступлениям он составляет от двух до шести лет в зависимости от суммы неуплаты. Необходимость в этом объясняется предотвращением злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков для затягивания сроков давности и прекращения уголовного преступления в связи с их истечением. По данным налоговых органов, из 2,9 тыс. материалов, направленных следствию в 2025 году, 86% касались нарушений, совершенных более чем за два года до проведения налоговой проверки, на сумму 336 млрд руб. «В случае неправомерного поведения налогоплательщиков, воспользовавшихся отсрочкой, государство утратит возможность уголовного преследования указанных нарушителей»,— говорится в пояснительной записке.