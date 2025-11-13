Павла Дурова отпустили по миру

Власти Франции сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, теперь бизнесмен может покидать страну и более не отчитываться перед следователями о местоположении. Дуров соблюдал судебный надзор, ни разу не нарушил предписанных правил и был трижды допрошен, уточняют источники AFP. Основателя Telegram арестовали в аэропорту Парижа в августе прошлого года. Первоначально ему запретили покидать территорию республики, однако в этом июне его условия смягчили: бизнесмену позволили совершать поездки в Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Французские власти не могут просто так закрыть дело и отпустить Дурова, считает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «Очень похоже, что во Франции хотят это дело спустить на тормозах. Прошло уже полтора года, и мы видим: ничего внятного в плане расследования не появилось, хотя, по идее, когда Дурова задерживали, к нему должны были быть какие-то обоснованные претензии, ведь его держали во Франции достаточно долго. Видимо, подразумевалось, что Дурову что-то могут предъявить, посадить или как минимум оштрафовать, а сейчас все идет к тому, что, видимо, никаких особенных улик нет.

Дуров три раза давал показания, они, видимо, ни к чему плохому не привели, но сейчас закрыть дело будет как-то совсем некрасиво, французские спецслужбы и полиция потеряют лицо: так громко все начиналось и ничем не закончилось. Я не удивлюсь, что это дело может длиться еще пару лет, а потом оно тихонечко закончится, и даже никто про него не вспомнит.

Что касается Дурова, с огромной долей вероятности никаких претензий к нему уже не будет. Возможно, какие-то формальные претензии будут к Telegram, будут какие-то штрафы, измеряемые в десятках тысяч евро, но точно не в сотнях и не в миллионах. Для Telegram как компании и для Дурова лично все складывается вполне удачно. Я думаю, Дуров даже сначала этого сам не ожидал, но с течением времени чаша весов только в его сторону склоняется».

С чем связаны послабления, сторона Дурова не комментирует. Однако, как утверждал после задержания сам основатель Telegram, мессенджер усилил модерацию, изменил правила конфиденциальности. Кроме того, администраторы стали выдавать IP-адреса и телефоны подозреваемых в преступлениях по законным запросам властей в странах своего присутствия. Дурову грозили обвинениями из-за якобы связей Telegram с терроризмом, наркотиками, мошенничеством и преступлениями против детей.

При этом политический мотив все еще остается ведущим в этом деле, считает председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Мне кажется, что дело Дурова состоит не только из юридической, но и из политической составляющей. И вторая, на мой взгляд, превалирует. Документов я как юрист не видел, поэтому тяжело оценивать. Правоохранительные органы Франции потеряли к Дурову интерес или подружились. Тут может быть совокупность факторов. Я полагаю, что Эмманюэль Макрон не единственный принимал решение в отношении господина Дурова.

Я не удивлюсь, если там было несколько лиц, не менее уважаемых, чем президент Франции, причем не только из Франции. Возможно, вмешивались и Соединенные Штаты Америки. В своем интервью господин Дуров прямо говорил о том, что ему было очень некомфортно в США, которые в жесткой настоятельной форме требовали от него выдачи документации по Telegram. Такое предположить логично. Сам президент Макрон не является самым ярким и сильным лидером в Европе, он больше напоминает человека зависимого, его позиция сама по себе не является ключевой в деле Дурова».

Павел Дуров был задержан в рамках расследования о якобы недостаточной модерации контента в Telegram. Силовики объясняли свой интерес к Дурову его отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами. По данным французских СМИ, во время допроса в декабре прошлого года бизнесмен сообщил полиции, что «осознал всю серьезность обвинений» и отверг идею создания мессенджера для преступников. Впрочем, на фоне скандалов с начала года состояние Дурова выросло почти на $4 млрд, примерно до $15 млрд.

Леонид Пастернак