В Ираке заблокировали Telegram
Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака заблокировала Telegram на территории страны. Решение объяснили «обеспечением нацбезопасности и борьбой с незаконным контентом», передает агентство INA. Ранее доступ к мессенджеру заблокировали в Иордании.
Цель блокировки — призвать компанию пересмотреть контент, который публикуется в мессенджере для иракской аудитории, и принять меры для предотвращения нарушений, добавили в ведомстве.
Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке Telegram за несколько часов до этого. Решение объяснили тем, что мессенджер «предоставлял площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений». На какой срок приложение заблокировано и возможно ли снятие блокировки, не уточнялось.