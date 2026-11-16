В Ираке заблокировали Telegram

Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке Telegram за несколько часов до этого. Решение объяснили тем, что мессенджер «предоставлял площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений». На какой срок приложение заблокировано и возможно ли снятие блокировки, не уточнялось.