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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
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В Ираке заблокировали Telegram

Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака заблокировала Telegram на территории страны. Решение объяснили «обеспечением нацбезопасности и борьбой с незаконным контентом», передает агентство INA. Ранее доступ к мессенджеру заблокировали в Иордании.
Цель блокировки — призвать компанию пересмотреть контент, который публикуется в мессенджере для иракской аудитории, и принять меры для предотвращения нарушений, добавили в ведомстве.
Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке Telegram за несколько часов до этого. Решение объяснили тем, что мессенджер «предоставлял площадку для распространения экстремизма и радикализма, а также для совершения киберпреступлений». На какой срок приложение заблокировано и возможно ли снятие блокировки, не уточнялось.
Иордания
Ирак
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Telegram